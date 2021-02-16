Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te Gara Operasyonu'nu anlatıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapıyor. Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek. Akar ve Soylu Meclis'teki Gara bilgilendirmesi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü. Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de yaptığı açıklamada, "4-5 aydır bu bölgeye odaklandık. Karadan irtibat ve destek olmadığı için diğer operasyonlardan farklıdır. Geniş bir hazırlık süreci yapılmış, harita çalışmaları yapılmış, hedeflere yönelik ayrıntılı icraatlar yapılmıştır. Hedefler özenle seçilmiş, harekatın icrasında sivil halka hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesi ve Gara operasyonu Meclis gündemine geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'i bilgilendiriyor.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bu bölgede bulunan teröristlerin büyük bölümünün, PKK'nın sözde güvenli bölge olarak odaklandığı bu bölgeyi kullandığı bize gelen bilgiler arasında. Terörist 'her an gelebilirler' diye korksalar da kendilerini emniyetli hissetmişler.

4-5 aydır bu bölgeye odaklandık. Karadan irtibat ve destek olmadığı için diğer operasyonlardan farklıdır. Geniş bir hazırlık süreci yapılmış, harita çalışmaları yapılmış, hedeflere yönelik ayrıntılı icraatlar yapılmıştır. Hedefler özenle seçilmiş, harekatın icrasında sivil halka hassasiyet gösterilmiştir.

Kara ve hava kuvvetleri, özel kuvvetler arasında ayrıntılı koordinasyon, planlama yapılmıştır. 10 Şubat 02.55'te hava kuvvetlerine uçaklarla İHA ve SİHA'larla operasyon başlamıştır. 75x25 km harekat alanıdır. Planlanan 50 hedeften 48'i vurulmuş, diğer hedefler iptal edilmiştir. 05.45'te hava operasyonu başlamıştır.

Harekatın tamamında 3 şehit, 3 yaralımız vardır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi yoktur. Birçok mağaranın bulunduğu bölgede, ateş gelen mağaraya yoğunlaşırmış ve demir kapılarla tahkim edildiği belirlenmiştir. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetleri bombasının ulaşması mümkün değil.

13 KİŞİNİN ŞEHİT EDİLMESİ

İçeriden ateş edilip, el bombası atılıyordu. Askerlerimiz de gerekli karşılığı veriyordu. Göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrı yapıldı. Daha sonra mağara içinde ilerleme sırasında geçitlerin ve demir kapıların olduğu görüldü. İlerleme zor oldu. Akşam saatlerine doğru birinci terörist 'Ateş etmeyin teslim olmak istiyorum' diyerek dışarı çıktı. İçeride 7 terörist, 12'si Türk vatandaşı 1'i yabancı 13 kişinin olduğu, 13 kişinin 05.45'te başlarına kurşun sıkılarak öldürüldükleri ifade edildi.

Sözde mağara sorumlusu, YPG/PKK ilişkisini göstermesi için çok önemli. Alınan terörist, turuncu listede yer alan teröristlerden 2017'de Beytüşşebap'ta terör olaylarına karıştı, Kamışlı'da 2017-2018'de sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Derik'te tedavi gördü. 2019 yılında sözde cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi. YPG/PKK arasında ilişki olmadıklarını söyleyenlerin bunu görmesi lazım. YPG'nin PKK'dan farkı yok.

Açılan ateş sonrası operasyon başlatıldı. Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Teröristlerden açılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi ve bir süre sonra ateş kesildi. Bu zor şartlara Mehmetçik kendisine verilen görevi başardı. Olabildiğince güvenli şekilde mevzu geliştirildi. 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölgeye girildi.

Gerekli tedbirler alındıktan sonra naaşlar tahliye edildi. Teröristlerin verdiği ifadelerde gibi fiilen görülmüş oldu. Operayon oldukça zor şartlarda her ülkenin yapamayacağı şekilde gerçekleştirildi. Şehitlerimiz naaşları yurtiçine nakledikten sonra, oradaki unsurlarımız kademeli ve emniyetli bir şekilde yurtiçine dönmeye başladı. Oradaki operasyonlarımız devam etti.

GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞME

Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüştü. Akar ve Soylu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makam odasında ziyaret etti. Bakanlara, Kılıçdaroğlu'nun odasına kadar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da eşlik etti. Bakanlar Akar ve Soylu'nun, Gara operasyonu hakkında muhalefet partilerini bilgilendirmesi kapsamında gerçekleşen görüşme saat 12.00'de başladı.

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

Bakanlar Akar ve Soylu'nun, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu hakkında bilgi verildi. Bakan Akar, çıkışta gazetecilerin ziyarete ilişkin sorusuna "Konu malum" cevabını verdi.

AKŞENER'LE GÖRÜŞTÜLER

Bakanlar Akar ve Soylu, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeye sivil plakalı araçla geldi. Akar ve Soylu'yu, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz karşıladı. Bakanlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in makamına geçti. Akar ve Soylu, basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gara operasyonu hakkında Akşener'e bilgi verdi.

1 SAAT SÜRDÜ

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Akar ve Soylu, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Bakan Akar, görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, "Malum konular" cevabını verdi.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TEKLİF DE GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da ayrıca uzman çavuşların özlük haklarıyla ilgili iyileştirme içeren Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili teklif görüşülecek.

48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi.

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.