Müslümanlara yapılan zulüm küresel bir salgın mı?

Hindistan'da sistematik pogromların hedefi oldular, İsrail'de Hıristiyan, Filistinlilerle birlikte günlük olarak biçildiler, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artan şeytanlaştırma ve zulme tabidir.

Müslümanların kendi anavatanlarındaki kaderi pek de gülünç değil. Müslüman dünyanın bir ucundan diğer ucuna, özellikle İran, Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan'daki Müslümanlar, en temel sivil özgürlükleri ve insan hakları reddedilen tiran rejimleri, acımasız diktatörler, cani askeri cuntalar altında yaşıyorlar. Yemen'de Suudiler ve ortakları tarafından katlediliyorlar ve insan yapımı kıtlığa maruz kalıyorlar ve bir gazeteci sesini yükseltmeye cesaret ederse kendi ülkesinin konsolosluğunda parçalara ayrılıyor.

Bu nedir? Ne oluyor? Tüm bunların anlamı ne?

Myanmar soykırımı ve ötesi Sonra Myanmar'a geliyoruz. Nobel Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi'nin gözetiminde Myanmar'da Müslüman çoğunluklu Rohingya katliamı dünyayı dehşete düşürse de yıllardır hız kesmeden devam ediyor.

2016 yılından bu yana Arakan Eyaletindeki Müslüman çoğunluklu Rohingya, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilileri, insan hakları grupları, gazeteciler ve hükümetler tarafından etnik temizlik ve soykırımla suçlanan Myanmar silahlı kuvvetleri ve polisinin hedefi oldular.

Şimdi Filistin'e bakın: Müslüman ve Hıristiyan Filistinliler, şu anda İsrail'in Avrupa sömürge yerleşim bölgesi işgali altında kendi anavatanlarında sistematik etnik temizliğin konusu oldular. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu geçtiğimiz günlerde “bütün Müslümanların İsrail topraklarından ayrılmasının tercih edileceğini” söyledi. Facebook, aşağılık haydutun alışılmış ırkçılığını geçici olarak yasakladı ve bu soykırım çağrısını sildi. Ancak babasının ve diğer Siyonist savaş ağalarının onlarca yıldır Filistin'de uyguladıklarını yayınlıyordu.

Dünyanın diğer tarafına geçelim: İsrail yerleşimci kolonisinin baş destekçisi ABD'deki ırkçı beyaz üstünlükçülerin tarihi yabancı düşmanlığı, yüzbinlerce Müslüman devletin iki büyük ve çok daha fazla ABD öncülüğünde işgaliyle sonuçlandı. Müslümanların% 100'ü katledildi. Amerikalılar özgürce ve açıkça Donald Trump'ı seçtiklerinde, ABD'deki Müslümanlara yönelik en nefret dolu terör ve sindirme kampanyasını başlattı. ABD Yüksek Mahkemesi tarafından sürdürülen rezil Müslüman yasağı, Müslümanlara yönelik bu kötü muamelenin yasal tezahürüdür.

Avrupa'da da, Hıristiyanlık versiyonundan kaynaklanan tarihsel Müslüman nefreti ırkçı, yabancı düşmanı ve proto-faşist hareketler arasında salgın boyutlara ulaştı; bu en iyi Brexit krizinde görülüyor, ancak Avrupa'nın geri kalanında da eşit derecede sahneleniyor.

Başbakan Scott Morrison'ın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı Avustralya'da da Müslüman karşıtı ırkçılar, yabancı düşmanı milliyetçiler arasında yaygın bir desteğe sahipler. Ülkesinin "Müslümanlar tarafından batırılmak üzere" olduğuna inanan, kötü şöhretli Avustralyalı milletvekili Pauline Hanson'un iyi liginde. Karanlık ufuklar Ancak Müslümanların Müslümanları öldürdüğü küresel sahnede daha az belirgin değil. Suudi Arabistan ve onun yardımcısı Birleşik Arap Emirlikleri, on binlerce Yemen'i katletmek ve milyonlarca insanı açlığa sürüklemek için Müslüman devletlerden oluşan bir koalisyona liderlik etti. Evet, bu Arap ülkelerinin silahlandırılmasından esasen ABD ve Avrupa sorumludur, ancak tetikleyicileri çekip bombaları atanlar Araplardır.

Suriye'de, yüzbinlerce Suriyelinin katledilmesinden ve geri kalanını harap vatanlarının içinde ve dışında mülteci kamplarına sürmekten sorumlu olan, her şeyden önce Beşar Esad (ve onun Rus ve İranlı destekçileri).

Evet, ABD, İsrail ve birden fazla Arap devleti, Suriye'deki kargaşadan eşit derecede suçlu, ancak net sonuç, Suriye'de daha fazla Müslüman'ın katledilmesidir. Türkiye’nin Kürtlerle savaşı, daha da fazla Müslümanın Müslümanları öldürmesi anlamına geliyor. Mısır ve İran'da da iktidardaki rejimler, kendi vatandaşlarını hapishanelerde veya sokaklarda sakat bırakma ve öldürme konusunda hiçbir tereddüt yaşamadı.

Hiç şüphe yok ki, bu koşulların her birinde, Müslümanlara ne olduğuna dair çok sayıda ve çeşitli açıklamalar ortaya çıkabilir. Çin'deki 'yeniden eğitim' kampları ile Myanmar'daki Müslüman katliamı ve Yemen'deki Suudi önderliğindeki katliam, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği kademeli soykırım ve Beşar Esad'ın Suriye'deki toplu katliamları arasında bir ayrım yapılmalıdır.

Ancak net sonuç aynıdır, kısmen Müslüman yöneticiler ve despotlar tarafından işlenen, giderek artan ve kümülatif bir soykırım anlamına gelen, dünya çapında bir Müslüman temizlik salgını var. Bu pandeminin acil ilgiye ihtiyacı var hatta belki BM'nin sponsor olduğu bir konferans. Tek bir neden yok, ancak Müslümanlar olarak Müslümanlar veya insanlar olarak Müslümanlar veya eleştirel düşünürler olarak Müslümanlar veya kendi kaderlerine meydan okuyan Müslümanlar etkisiz hale getirilmesi, pasifleştirilmesi, öldürülmesi gereken düşman olarak görüldüğü bir nefret ve İslam fobi alanı var ortadan kaldırıldı.

Merkez ve çevre şu andaki hamleliğindeki bu Müslüman temizliğinin merkez üssü, şüphesiz, Avrupa bağlamında İslam'a ve Müslümanlara yönelik tarihsel nefretten kaynaklanan ABD ve Avrupa'da İslam fobinin yükselişidir ve Müslümanların bu korkusu ve nefreti, Yahudilerin tarihi korku ve nefretinin genişlemesidir ve küresel hale getirilmesidir. Avrupa Amerikan İslam fobisinin patolojik kökleri, onların yerel anti Semitizmlerine dayanmaktadır.

Ancak İslam fobi ile birlikte, bu Avrupa hastalığı küreselleşme çağında hedefini değiştirdi ve küresel hale geldi. Ortaçağ Avrupa Hristiyanlığından beri, hem Yahudiler hem de Müslümanlar Avrupa'da korku ve nefret kaynağı olmuştur. Holokost ile birlikte, Avrupa'nın Yahudilere yönelik nefreti soykırımın doruk noktasına ulaştı. Samuel Huntington’un Medeniyetler Çatışması’nın (1993) yazısıyla Müslümanlar, kendisini "Batı" olarak adlandıran medeniyetin ötekisi olarak Yahudilerin neredeyse tamamen (ama tamamen değil) yerini aldılar.

Emin olmak için, bu ortaçağ versiyonu ile mevcut gebelik arasında, İngiliz sömürgeciliği sırasında Hindistan'daki Müslüman ve Hindu nefretinin ajitasyonunu görüyoruz.

Küresel olarak "Hint kast sistemi" olarak kodlanan şeyin aslında İngilizler yönetimindeyken Hindistan ile İngiliz sömürgeciliği arasındaki karşılaşmanın ürünü olduğunu gösterdi. kural, kast sistemi, çeşitli sosyal oluşum biçimlerini kapsayan istikrarlı bir terim haline geldi. Dahası, Hindu ve Müslüman ortak şiddeti kasıtlı olarak İngiliz sömürge yönetimine hizmet etmek için şiddetlendi.

Bu nedenle, Hindu köktenciliği ile Avrupa ve ABD ırkçılığı arasındaki yakınlık pek de şaşırtıcı değil. Aadita Chaudhury'nin yakın zamanda tartıştığı gibi: "beyaz üstünlüğü ve Hindu milliyetçiliğinin, 19. yüzyıldaki Aryan ırkı fikrine dayanan ortak kökleri var."

Çin'de olup bitenler, aynı zamanda, uygun bir örtü sunan Avrupa ve ABD İslam fobisi tarafından da destekleniyor ve yataklanıyor. Uygur karşıtı kampanya, Batı'nın terörizmle mücadele ve radikalleştirme ile çerçeveleniyor. Çin'deki bu dini bağnazlık, aynı derecede zehirli bir etnik unsur tarafından da vurgulanmaktadır; bu nedenle, Çin imparatorluk küstahlığı, diğer tüm etnikleştirilmiş topluluklar üzerinde bir Han hegemonyasını pekiştirmek için çıkmaza girmiştir.

Bir robotik emek ve tüketici kişi üretirken, Herbert Marcuse'nin Tek Boyutlu Adam'da (1946) öngördüğü distopik modele göre, Çin, mekanik projesine karşı kültürel veya insani direnişin tüm işaretlerini silmeye kararlı görünüyor. Çin emeği imal etmekten ve devlet sermayesini genişletmekten başka bir şey yapan köle bir insan tüketiciden herhangi bir sapma, zaman kaybıdır ve ortadan kaldırılması gerekir.

Bu distopik kabus şimdi hızla ve Batı tarzı Çin Komünist partisinden esinlenen kapitalizm biçiminde tüm dünyaya yayılıyor. Komünizm, kapitalizmin sonu olmaya mahkum değildi. Kapitalizm, komünizmin sonuydu. Bu cümle, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu korkunç kimera'yı anlatıyor.