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MYK’dan Çıkartılan Ali Öztunç’tan CHP’ye Rest

CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, MYK’den çıkarılmasını, “Yüz yıllık Öztrak ailesi kalıyor, üç yıllık Ali Öztunç gidiyor” sözleriyle eleştirdi.

MYK’dan Çıkartılan Ali Öztunç’tan CHP’ye Rest

MYK’dan Çıkartılan Ali Öztunç’tan CHP’ye Rest

CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, MYK’den çıkarılmasını, “Yüz yıllık Öztrak ailesi kalıyor, üç yıllık Ali Öztunç gidiyor” sözleriyle eleştirdi.

23 Temmuz 2023 Pazar 11:43

CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, MYK’den çıkarılması hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisine haksızlık yapıldığını belirten Öztunç, “Yüz yıllık Öztrak ailesi kalıyor, üç yıllık Ali Öztunç gidiyor” derken Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi gençlere bırakması gerektiğini belirtti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Öztunç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında iki seçim arasında imzalandığı ortaya çıkan protokol içinse “Genel başkanın bu kararlar alınırken, yetkili organları bilgilendirmesi gerekir” dedi.

Öztunç, Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP’li kurmayların yaptığı çevrimiçi toplantı için ise şunları söyledi:

“İnsanlar bir araya gelip tartışır. Partinin geleceğine ilişkin değerlendirme yapar. Orada mesele, bu görüntü nasıl sızdırıldı, nasıl kaydedildi? Kim sızdırdı? Bunu tartışmak gerekir. Evet, (oradaki) bazı arkadaşlarımızdan örgütün rahatsızlığı var, önceki görevleri yüzünden… Onun gereğini delege kurultayda yapar.”

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MYK’dan Çıkartılan Ali Öztunç’tan CHP’ye Rest
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