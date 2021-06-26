Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki protokol
Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki...
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle...
Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam
Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele’ Konferansı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve...

Navigasyon yüzünden 1 yılı heba oldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye geç kalan Elanur Erkek isimli öğrenci, köyden geldiklerini navigasyonun azizliğine uğradığını söyledi. Israrları yeterli olmayan öğrenci sınava gireceği yerden üzgün bir şekilde ayrıldı.

Navigasyon yüzünden 1 yılı heba oldu

Navigasyon yüzünden 1 yılı heba oldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye geç kalan Elanur Erkek isimli öğrenci, köyden geldiklerini navigasyonun azizliğine uğradığını söyledi. Israrları yeterli olmayan öğrenci sınava gireceği yerden üzgün bir şekilde ayrıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 13:47
banner459

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan 'Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) birkaç dakika geç kalan aday, sınava giremedi.

Bu yıl ilk defa Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenen Bitlis'in Ahlat ilçesinde sınav heyecanı başladı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'de başlarken, binalara girişler saat 10.00'dan sonra kapatıldı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Akçıra köyünden gelip Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan Elanur Erkek isimli öğrenci, birkaç dakika geç kaldı.

Gecikmeli gelen Elanur, sınava geç kaldığı için binaya alınmadı. Adilcevaz'ın uzak bir köyünden sınava geldiklerini ve navigasyonun azizliğine uğradıkları için sınav binasına geç geldiklerini söyleyen Elanur ve amcası, tüm ısrarlarına rağmen sonuç alamayınca, üzgün bir şekilde geldikleri araca binerek geri döndüler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 50 yılın en sıcak mayıs ayı
Son 50 yılın en sıcak mayıs ayı
Vekillere kritik talimat
Vekillere kritik talimat
Sürücüler dikkat! Değişiyor
Sürücüler dikkat! Değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Türkiye’nin özel bir günü daha oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Türkiye’nin özel bir günü daha oldu
Fahri trafik müfettişi, iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazdı
Fahri trafik müfettişi, iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazdı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber