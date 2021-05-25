banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...
Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler...
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl Dönümünde Anılacak
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl...
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor

O Cezalar Erteleniyor

AK Parti milletvekilleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

O Cezalar Erteleniyor

O Cezalar Erteleniyor

AK Parti milletvekilleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

25 Mayıs 2021 Salı 17:06
banner459

AK Parti, 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle; yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezalarının infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek. Nakil talebinde bulunan ve maddi durumu yetersiz olan hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak. Hükümlü ve tutuklulara hasta ziyareti amacıyla verilen ve izinler arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılacak.

O CEZALARA ERTELEME
Teklif yasalaşırsa 10 yıl ve daha az hapis cezası alan kadın hükümlülerin, 15 yaşından küçük çocuğu varsa, baba ölmüş ya da cezaevindeyse infazı, çocuğu 15 yaşına gelene kadar ertelenecek.

Hükümlüler, teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde elektronik mektup alıp gönderebilecek.

Son Güncelleme: 25.05.2021 17:07
Anahtar Kelimeler:
O Cezalar Erteleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ Kahramanmaraş’ta açık artırmayla arsa satacak
TOKİ Kahramanmaraş’ta açık artırmayla arsa satacak
Normalleşme için 2 önemli tarih! Koronavirüsle mücadelede yeni sistem: Sinema, konser, tiyatro...
Normalleşme için 2 önemli tarih! Koronavirüsle mücadelede yeni sistem: Sinema, konser, tiyatro...
İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı! Bakanlık yazı gönderdi
İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı! Bakanlık yazı gönderdi
SANKO park’ta 13’üncü yöresel ürün günleri başladı
SANKO park’ta 13’üncü yöresel ürün günleri başladı
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 16
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 16

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber