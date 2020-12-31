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Ofis ve otellerde pandemi düzenlemesi!

Koronavirüs salgınının her alanda dönüşümü beraberinde getirdiği ve birbiri ardına son dakika gelişmelerine sahne olduğu 2020 yılı biterken yeni yıla birçok alanda radikal değişimlerle giriliyor.

Ofis ve otellerde pandemi düzenlemesi!

Ofis ve otellerde pandemi düzenlemesi!

Koronavirüs salgınının her alanda dönüşümü beraberinde getirdiği ve birbiri ardına son dakika gelişmelerine sahne olduğu 2020 yılı biterken yeni yıla birçok alanda radikal değişimlerle giriliyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 12:19
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Çok sayıda sektörün evden çalışma, esnek çalışma gibi mesai düzeninde değişikliğe gittiği koronavirüs pandemi sürecinde şehir merkezleri adeta boşaldı. Birçok ülke, iş merkezi, ofis ve otelleri eve dönüştürmeye, evden çalışma düzenine entegre etmeye başladı. İşte ofis ve otellerde yeni pandemi düzeni

Koronavirüs pandemisinin getirdiği zorunlu evden çalışma süreci tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüme neden olmaya devam ediyor. İnsanların evden çalışmasıyla, şehir merkezleri boşaldı. Birçok ülke, ofis, iş merkezleri ve otelleri eve dönüştürmeye başladı. Bu kapsamda çarpıcı değişimler yaşanıyor. İşte yeni ofis ve oteller başta olmak üzere birçok sektör ve ortamda yeni düzenin şifreleri;

KAPANMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA OLANLAR

Dünya, koronavirüs sonrası yeni düzene geçmek için adımlar atmaya başladı. Şehir uzmanlarına göre çok sayıda beyaz yakalı işçi evden çalışmayı ve toplu taşıma araçlarından uzak durmayı tercih ediyor. Bunun sonucu olarak da şehirlerdeki ekonomik merkezler, oteller ve merkezi iş bölgeleri olumsuz yönde etkilenecek, birçoğu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

HÜKÜMETLER ÜZERİNDEKİ SORUMLULUK ARTTI

Pandemi ile birlikte insanların evlere kapanması hükümetler üzerinde konut kıtlığını gidermeleri için baskıyı artırdı. Uzaktan çalışma birçok ofisin boşalmasına sebep oldu. Bu da yerel yönetimleri ofisleri evlere dönüştürmek için kanuni düzenlemeler yapmaya zorladı.

ŞEHİR ADETA BOŞALDI

Güney Kore hükûmeti, boş otel ve ofisler satın alarak kamu konutları için 114.000 ev ekleyeceğini açıkladı. İngiltere, mağazaları eve dönüştürmeyi kolaylaştıran ülkeler arasında. Ayrıca toplu taşıma kullanımı birçok ülkede yüzde 70 oranında düştü. İnsanlar şehir merkezlerini terk etmeye başladı. San Francisco'dan Sidney'e ana caddeler ve iş merkezlerinin boşalması sonucu ortaya çıkan terk edilmiş şehir merkezlerinin kısa bir süre içinde banliyölere dönüşmesi bekleniyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, günlük ihtiyaçların çoğunun 15 dakikalık yürüme mesafesinde, bisikletle veya toplu taşıma araçlarında gidip geldiği "çeyrek saatlik şehri" hedeflediklerini açıkladı.

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