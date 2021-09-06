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Öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Milli Eğitim Bakanı Özer'den Son Dakika Açıklaması

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Pandemi nedeniyle 1.5 yılı aşkın süredir ara ara açılan okullar, yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bugün açıldı. Peki öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Sınıfta koronavirüs çıkan öğrenci olursa ne yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı.

Öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Milli Eğitim Bakanı Özer'den Son Dakika Açıklaması

Öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Milli Eğitim Bakanı Özer'den Son Dakika Açıklaması

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Pandemi nedeniyle 1.5 yılı aşkın süredir ara ara açılan okullar, yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bugün açıldı. Peki öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Sınıfta koronavirüs çıkan öğrenci olursa ne yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 10:59
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları bugün tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime açıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos tarihinde yapılan devir teslim konuşmasında bu kararlılığı açıkça dile getirerek "Salgın dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma lüksümüz yoktur" demişti. Kabine'de de bu karar alındı ve süreç başladı. Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları da gerekli kararları alarak okulların açılmasına destek veriyor. MEB ve Sağlık Bakanlığı birlikte 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' hazırladılar.

Bugün 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen ders başı yapıyor. Güvenlik elemanından servis sürücüsüne, kantinciden temizlik görevlisine çok sayıda personelin de işlerinin başında olacağı düşünülürse 20 milyondan fazla kişi bugün okullarda olacak. Ancak bir yandan da pandemi devam ediyor. Okullarımızda pandemi dönemi öncesiyle bugün arasında ne farklar olacak, ne gibi tedbirler alındı, öğrenci, öğretmen ve veliler nasıl uygulamalarla karşılaşacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Hürriyet'e yanıtladı.

KİMLER 'MAZERET'Lİ

Öğrenci devamlılığı zorunlu mu?

Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.

Mazeret kapsamına neler girecek?

Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.

TESTLERE ELEKTRONİK TAKİP

Koronavirüs süreciyle ilgili elektronik takip sistemi nasıl bir fayda sağlayacak?

Bildiğiniz gibi tüm okullarımızdaki durumu izleyen bir elektronik takip sistemi geliştirdik. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Diğer taraftan öğretmen ve çalışanlarımızın aşı durumu ve kimlerin PCR testi yaptırması gerektiği de bu sistemden takip edilecek. Dolayısıyla okul yöneticilerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz süreci yakından takip edebilecekler ve gerekli önlemleri alacaklar.

EN FAZLA 40 DAKİKA

Yüz yüze eğitim ders saatleri azaltılmadan yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak. Teneffüs saatleri farklı zamanlarda düzenlenecek. Sınıfta öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulacak. Yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve arada en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak.

SINIFTA VAKA ÇIKARSA

Sınıfta koronavirüs çıkan öğrenci olursa ne yapılacak?

Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne göre hareket edilecek. Hasta öğrencilerimizin diğer öğrencilerden ivedilikle ayrılıp, sağlık kurumuna başvurmaları sağlanacak. Okulda iken semptom göstermeye başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek.

ÖĞRENCİLERE TEST ZORUNLU MU?

Öğrenciler için aşı veya PCR zorunluluğu yok değil mi?

Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz.

Öğretmen ve diğer çalışanlar için aşı gönüllü, ancak PCR zorunlu mu?

Öğretmen ve diğer personelimiz için aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki kez PCR yaptırmak zorunda. Aşı olma gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen birinci ve ikinci doz aşı olan öğretmen oranlarımız sürekli artıyor ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Diğer ülkelerdeki öğretmen oranlarına göre de oldukça iyi durumda. Örneğin öğretmenler arasında iki doz aşı olma oranı Finlandiya, İsveç ve Almanya'nın üzerinde.

VELİLERE: LÜTFEN AŞILARINI OLSUNLAR

Son olarak, okulların açılmasına ilişkin olarak velilere ne söylemek istersiniz?

Öğrencilerimizin sağlığı için lütfen velilerimiz de aşılarını olsunlar ve özellikle ev dışı ortamlarda Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallara uysunlar.

İŞTE TAKVİM

Birinci ara tatil
15-19 Kasım

Yarıyıl tatili
24 Ocak 2022 Pazartesi-4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem
7 Şubat 2022 Pazartesi

İkinci ara tatil
11-15 Nisan

Yaz tatili
17 Haziran 2022

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Öğrenci Devamlılığı Zorunlu Mu? Mazeret Kapsamına Neler Girecek? Milli Eğitim Bakanı Özerden Son Dakika Açıklaması
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