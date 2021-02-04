Öğretmenler için aşı takvimi belli oldu

Çocukların eğitimlerinden geri kalmamasının öncelikli stratejiler içinde yer aldığını vurgulayan İlhan, "En uzun süre kalabilecek antikor düzeyi, bir doz aşıdan sonra ikinci doz aşının olması ve bu aranın 4 hafta olmasıyla ortaya çıkıyor. O zaman hemen şubat başında aşılarsak, eğitimin yoğunlaştığı dönemde öğretmenlerimizin bir hayli kısmı aşılanmış olur. Milli Eğitim Bakanlığı bir liste gönderecek. İletildikten sonra bu kişilerin listesi sisteme giriliyor. Sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımladığımız zaman, öğretmenlerimiz istedikleri sağlık kuruluşlarında aşılarını olabilecektir." dedi.

İlhan, "Burası, Aile Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastane de olabilir. Böylece öğretmelerimizin hızlıca aşılanmasıyla, okulların açılması yönünde süreç daha kolay hale gelebilir" diye konuştu.

İlhan ayrıca, "Mutant virüs Türkiye'de bir hayli fazla yayıldı. Bulaştırıcılığının yüksek olduğunu saptadık. Şu an için aşılar mutant virüse karşı da etkili gözüküyor. Güçlü sağlık altyapımızla ve sağlık merkezlerimizin etkinliği aşılamanın da hızlı yürütülmesini sağlıyor. Türkiye bu konuda birçok dünya ülkesinin önünde yer alıyor. Ancak aşının getirdiği rehavete kapılmamalıyız. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini bırakmadan uygulamalıyız" sözlerini kullandı.