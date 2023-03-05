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Ohal İlan Edilen İllerde Araçların Muayene Süresi Mayıs’a Kadar Donduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Olağanüstü Hal ilan edilen illerde araç muayene süresinin Mayıs’a kadar dondurulduğunu duyurdu.

Ohal İlan Edilen İllerde Araçların Muayene Süresi Mayıs’a Kadar Donduruldu

Ohal İlan Edilen İllerde Araçların Muayene Süresi Mayıs’a Kadar Donduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Olağanüstü Hal ilan edilen illerde araç muayene süresinin Mayıs’a kadar dondurulduğunu duyurdu.

05 Mart 2023 Pazar 12:41

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Olağanüstü Hal ilan edilen illerdeki araç muayene işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazetede yayımladığı kaydedildi. Meydana gelen depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edildiği belirtilen açıklamada, “Olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır. 6 Şubat’tan itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebileceklerdir. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecektir” denildi.

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Ohal İlan Edilen İllerde Araçların Muayene Süresi Mayıs’a Kadar Donduruldu
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