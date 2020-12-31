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Oktay'dan Chp Milletvekili Sağlar'ın Sözlerine Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Din ve inanç hürriyetine baskıcı, bu faşizan, ötekileştirici ve 'kendine özgürlükçü' zihniyetin son kırıntılarını geride bırakmak ve bir daha asla görmemek milletçe en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Oktay'dan Chp Milletvekili Sağlar'ın Sözlerine Tepki

Oktay'dan Chp Milletvekili Sağlar'ın Sözlerine Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Din ve inanç hürriyetine baskıcı, bu faşizan, ötekileştirici ve 'kendine özgürlükçü' zihniyetin son kırıntılarını geride bırakmak ve bir daha asla görmemek milletçe en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

31 Aralık 2020 Perşembe 15:37
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletin inanç ve değerleri ile barışık olmayan çarpık bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Din ve inanç hürriyetine baskıcı, bu faşizan, ötekileştirici ve 'kendine özgürlükçü' zihniyetin son kırıntılarını geride bırakmak ve bir daha asla görmemek milletçe en büyük temennimizdir. 2020'nin son günlerinde, milletimizin inanç ve değerleri ile barışık olmayan, çarpık bir zihniyetin Türkçe Kur'an okutma ve hemen devamında kadının başörtüsüne uzanan bir yolculukla hız kesmeden yoluna devam ettiğine şahit oluyoruz."

Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var." açıklamasını yapmıştı.

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Oktaydan Chp Milletvekili Sağların Sözlerine Tepki
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