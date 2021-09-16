Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünya Temizlik Gününde Anlamlı Etkinlik
Dünya Temizlik Gününde Anlamlı Etkinlik
İstiklal Üniversitesi’nin Düzenlediği Çevrimiçi Söyleşide “Çevre Dostu Binalar” Anlatıldı
İstiklal Üniversitesi’nin Düzenlediği Çevrimiçi Söyleşide...
Kahramanmaraş’ta Yürüyüş Ve Bisiklet Turu Etkinliği
Kahramanmaraş’ta Yürüyüş Ve Bisiklet Turu...
İleri Yaş Atölyeleri’nde Başvurular Başlıyor!
İleri Yaş Atölyeleri’nde Başvurular Başlıyor!
Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri Başlıyor!
Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri Başlıyor!

Okulların yeniden kapanmaması için 3 formül masada!

Öğrencilerin salgın nedeniyle yeniden okuldan uzak kalmaması için önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika verileri ışığında hazırlanacak yeni tedbir planlarına göre; sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada...

Okulların yeniden kapanmaması için 3 formül masada!

Okulların yeniden kapanmaması için 3 formül masada!

Öğrencilerin salgın nedeniyle yeniden okuldan uzak kalmaması için önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika verileri ışığında hazırlanacak yeni tedbir planlarına göre; sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada...

16 Eylül 2021 Perşembe 14:08
banner459

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda okulların açık tutulması için Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Okullarda salgının yerelden yönetilmesi, sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu da okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada.

YENİ SÜRECE HAZIRLIK

Yaz aylarının sona ermesi ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte özellikle kuzey yarımküredeki ülkelerde salgındaki günlük vaka sayıları yükselmeye başladı. Son günlerde Türkiye'de de rakamlar yukarı doğru çıkıyor. Önemli bir gösterge olan üreteme katsayısı 1'in üstüne çıktı.

ÖLÜM ORANLARI YÜKSEK

Günlük vakalara göre ölüm rakamları ise üçüncü dalganın yaşandığı (İngiliz mutantı egemendi) göre daha yüksek görünüyor. Geçen bahar aylarında ölümlerin oranı on bin vakada 74 ölüm iken yüzde 11 artarak on binde 82'ye yükseldi. Bunda delta varyantının etsini bulunuyor ancak uzmanlar en önemli faktörlerden birinin teşhisin son dönemde hastaneye başvurular sırasında ortaya çıkması. Bu da tedavinin başlanmasını geciktirmiş oluyor.

YENİ TEDBİRLER DEVREYE SOKULACAK

Havaların soğuması ile birlikte insanların kapalı alanları daha fazla kullanmasının teması arttırması ve bunun da günlük vaka sayılarına yansımasının okulları olumsuz etkilememesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor, formüller üzerinde duruluyor. Önümüzdeki haftalarda durum yakından takip edilecek. Ekim ayında genel bir değerlendirme yapılarak gerekirse yeni önlemler hemen devreye sokulacak.

GENEL TABLO

Türkiye genelinde 58 bin okul ve 18 milyon civarında ilk ve ortaöğretimde öğrenci bulunuyor. Türkiye geneli sınıf ortalamaları ise 22 öğrenci civarında. Ancak 30-40 öğrencilik sınıflar olan yerlerde var. İllerin hatta aynı ilçedeki okulların durumlarının farklı olması nedeniyle yerelde, il, ilçe, okul bazlı önlem modelleri çalışılıyor.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde durduğu 3 formül;

1- İller okullarının durumuna göre ikili eğitim,

2- Yüz yüze eğitim modelinde sınıfların seyreltilmesi,

3- Hafta sonu da eğitimin devamı, öğretmen takviyesi gibi önlemleri devreye sokacak.

Anahtar Kelimeler:
Okulların Yeniden Kapanmaması Için 3 Formül Masada!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıdadaki Artış Hutbe Konusu Oldu
Gıdadaki Artış Hutbe Konusu Oldu
Ak parti'den yeni kanun teklifi!
Ak parti'den yeni kanun teklifi!
Damada Takılan Parayı 4 Kişi Zor Taşıdı
Damada Takılan Parayı 4 Kişi Zor Taşıdı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!
Mültecilerin Geri Dönüşü İçin 3 Plan Gündemde
Mültecilerin Geri Dönüşü İçin 3 Plan Gündemde

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber