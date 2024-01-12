Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
Başkan Okay’dan Regaib Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaib Kandili Mesajı

Onikişubat Belediyesi, güneş enerjisinden ürettiği elektriği yatırıma dönüştürdü!

Sürdürülebilir projelerle ilçesini zenginleştiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, belediye hizmet binası, EXPO 2023 Sergi Alanı ve Nikah Sarayı’nda kurduğu Solar Enerji projelerini devreye aldı. AK Parti Belediyeciliğinin‘Yeşil Kalkınma’ politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi, buradan elde edilen geliri de yatırıma dönüştürüyor.

Onikişubat Belediyesi, güneş enerjisinden ürettiği elektriği yatırıma dönüştürdü!

Onikişubat Belediyesi, güneş enerjisinden ürettiği elektriği yatırıma dönüştürdü!

Sürdürülebilir projelerle ilçesini zenginleştiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, belediye hizmet binası, EXPO 2023 Sergi Alanı ve Nikah Sarayı’nda kurduğu Solar Enerji projelerini devreye aldı. AK Parti Belediyeciliğinin‘Yeşil Kalkınma’ politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi, buradan elde edilen geliri de yatırıma dönüştürüyor.

12 Ocak 2024 Cuma 16:38

Dünyada savaşlara neden olan, ülkeler arası kıyasıya bir rekabetin yaşandığı enerji hayati bir öneme sahip. Bu anlamda geleceğe güvenle bakabilmenin yolu ise yenilenebilir enerji üretiminden geçiyor. Türkiye’de ise yenilenebilir enerji çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki ‘AK Parti hükümeti’ ile başladı.

AK Parti Belediyeciliğinin ‘Yeşil Kalkınma’ politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltma noktasında sorumluluk üstlenen ve vizyoner projelerin öncüsü olan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Solar Enerji projelerine hız kazandırdı.

Onikişubat Belediyesi, Türkiye’nin alanında lider enerji hizmet firması Consus Enerji iştiraki olan Tres Enerji ile çalışılan proje kapsamında 2.3 megavat kurulu güce sahip panellerde üretilen elektriğin yüzde 12’isine sahip olurken, 10 yıl boyunca elektriği yüzde 12 indirimli kullanacak. Sözleşme sonunda ise 2090 kWe/2452.20kWp güneş enerjisi tamamıyla belediyeye devredilecek.

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasını nakış gibi ilçeye işledi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) yönetimiyle yaptığı ikili görüşmeler ve başarılı lobi faaliyetleriyle 2016’da başlayan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş serüveni, 19 Eylül 2018 tarihinde İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen AIPH Genel Kurulu’nda 62 ülkenin tamamının oy birliğiyle tescillenerek Türkiye’ye kazandırılmıştı.

Bu kapsamda kentin kuzeyinde yer alan ve tamamen bataklık olan 780 bin metrekarelik alan, on binlerce kamyonla dolgu yapılırken, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde muhteşem projelerle yaşam alanı haline dönüştürüldü.

Devlet bütçesine yük olmadan tamamen Onikişubat Belediyesi’nin kaynaklarıyla yapılan çalışmalar, Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde büyük bir hassasiyet ve emekle yerine getirildi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’nda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Yeşil Kalkınma’ politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen çalışmalara da yer verildi.

Hizmet Binası, EXPO 2023 Sergi Alanı ve Nikah Sarayı kendi elektriğini kendi üretiyor

EXPO 2023’e, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasıyla ev sahipliği yapan Onikişubat Belediyesi, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği ve çevre dostu ürünler gibi konulara da odaklandı.

Bu kapsamda 10 yıl süreli ‘Gelir Paylaşım Modeliyle’ güneş enerjisinden Elektrik Üretim Santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesi çerçevesinde imzalanan protokol, deprem felaketi sebebiyle sekteye uğrasa da, çalışmalar kararlılıkla hayata geçirildi.

Belediye Hizmet Binası, EXPO 2023 Ülke Bahçeleri ve Nikah Sarayı’nda kurulumu tamamlanan güneş enerji santrallerinde elektrik üretimi başladı.

Anahtar Kelimeler:
ONİKİŞUBAT BELEDİYESİGüneş Enerjisinden ürettiği Elektriği Yatırıma Dönüştürdü!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trilyonluk siteyi unutkanlık mı kaptırdı!
Trilyonluk siteyi unutkanlık mı kaptırdı!
Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 6 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı
Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 6 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı
Kahramanmaraş’ta şoför öğrenciyi Filistin şalı bahanesiyle araçtan attı!
Kahramanmaraş’ta şoför öğrenciyi Filistin şalı bahanesiyle araçtan attı!
Meteoroloji'den 64 ilimize sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 64 ilimize sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Kahramanmaraş bu raporu konuşuyor! “Şehir uygun olmayan alanlara bölünerek binlerce insan mağdur edildi!”
Kahramanmaraş bu raporu konuşuyor! “Şehir uygun olmayan alanlara bölünerek binlerce insan mağdur edildi!”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber