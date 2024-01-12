Onikişubat Belediyesi, güneş enerjisinden ürettiği elektriği yatırıma dönüştürdü!

Dünyada savaşlara neden olan, ülkeler arası kıyasıya bir rekabetin yaşandığı enerji hayati bir öneme sahip. Bu anlamda geleceğe güvenle bakabilmenin yolu ise yenilenebilir enerji üretiminden geçiyor. Türkiye’de ise yenilenebilir enerji çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki ‘AK Parti hükümeti’ ile başladı.

AK Parti Belediyeciliğinin ‘Yeşil Kalkınma’ politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltma noktasında sorumluluk üstlenen ve vizyoner projelerin öncüsü olan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Solar Enerji projelerine hız kazandırdı.

Onikişubat Belediyesi, Türkiye’nin alanında lider enerji hizmet firması Consus Enerji iştiraki olan Tres Enerji ile çalışılan proje kapsamında 2.3 megavat kurulu güce sahip panellerde üretilen elektriğin yüzde 12’isine sahip olurken, 10 yıl boyunca elektriği yüzde 12 indirimli kullanacak. Sözleşme sonunda ise 2090 kWe/2452.20kWp güneş enerjisi tamamıyla belediyeye devredilecek.

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasını nakış gibi ilçeye işledi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) yönetimiyle yaptığı ikili görüşmeler ve başarılı lobi faaliyetleriyle 2016’da başlayan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş serüveni, 19 Eylül 2018 tarihinde İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen AIPH Genel Kurulu’nda 62 ülkenin tamamının oy birliğiyle tescillenerek Türkiye’ye kazandırılmıştı.

Bu kapsamda kentin kuzeyinde yer alan ve tamamen bataklık olan 780 bin metrekarelik alan, on binlerce kamyonla dolgu yapılırken, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde muhteşem projelerle yaşam alanı haline dönüştürüldü.

Devlet bütçesine yük olmadan tamamen Onikişubat Belediyesi’nin kaynaklarıyla yapılan çalışmalar, Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde büyük bir hassasiyet ve emekle yerine getirildi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’nda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Yeşil Kalkınma’ politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen çalışmalara da yer verildi.

Hizmet Binası, EXPO 2023 Sergi Alanı ve Nikah Sarayı kendi elektriğini kendi üretiyor

EXPO 2023’e, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasıyla ev sahipliği yapan Onikişubat Belediyesi, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği ve çevre dostu ürünler gibi konulara da odaklandı.

Bu kapsamda 10 yıl süreli ‘Gelir Paylaşım Modeliyle’ güneş enerjisinden Elektrik Üretim Santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesi çerçevesinde imzalanan protokol, deprem felaketi sebebiyle sekteye uğrasa da, çalışmalar kararlılıkla hayata geçirildi.

Belediye Hizmet Binası, EXPO 2023 Ülke Bahçeleri ve Nikah Sarayı’nda kurulumu tamamlanan güneş enerji santrallerinde elektrik üretimi başladı.