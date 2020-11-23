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Osmaniye'de pandemi toplantısı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Osmaniye'de pandemi toplantısı

Osmaniye'de pandemi toplantısı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 17:13
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Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Düziçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda koronavirüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken önlemlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda koronavirüs vakalarında artış olduğuna dikkat çeken Vali Yılmaz, bu anlamda salgınla mücadeleye devam edeceklerini belirti.

Yılmaz, vatandaşların maske takmalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurullarına özenle dikkat etmesini istedi.

Son Güncelleme: 23.11.2020 19:28
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