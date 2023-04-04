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ÖSYM'de merkez tercih sayısı arttırıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlanması amacıyla sınav merkezi sayısının 5'e çıkarıldığını bildirdi.

ÖSYM'de merkez tercih sayısı arttırıldı!

ÖSYM'de merkez tercih sayısı arttırıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlanması amacıyla sınav merkezi sayısının 5'e çıkarıldığını bildirdi.

04 Nisan 2023 Salı 10:49

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023 YKS'de, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır" denildi.

Açıklamada, özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adayların, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği hatırlatılarak, "Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir" ifadeleri kullanıldı.

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ÖSYMde Merkez Tercih Sayısı Arttırıldı!
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