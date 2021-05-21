Özdemir ve Kılıç’tan Bakan Akarla Önemli Görüşme

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çalışmalarına hız veren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri; kentin sorun, sıkıntı veya taleplerini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Talep yâda sorun ne ise ilgili bakanlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren ve Kahramanmaraş’ın isteklerini birinci ağızdan bakanlara aktaran milletvekilleri, yapılan görüşmeler doğrultusunda olumlu sonuçlar alıyor.

Bu kapsamda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ile İmran Kılıç, kent için oldukça önemli bir konu olan Tekstil İhtisas OSB’nin yer tahsisi konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

“ÇALIŞMALARIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONLANDIRACAĞIZ”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Özdemir, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile 2. Ordu atış alanının Tekstil İhtisas OSB’ye ve Büyükşehir Belediyemize tahsisi ile ilgili görüşme gerçekleştirdik. Bir aşamaya geldiğimiz çalışmamızı önümüzdeki hafta sonuçlandırmak üzere Sayın Bakanımızla bakanlıkta tekrar bir araya geleceğiz. Nazik kabulleri için teşekkür ederiz” dedi.



