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Özdemir ve Sezal’dan Bakan Elvan’a ziyaret

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Mali müşavirlerin destek ve teşvik paketleri ile ilgili beklentilerini bakana iletti.

Özdemir ve Sezal’dan Bakan Elvan’a ziyaret

Özdemir ve Sezal’dan Bakan Elvan’a ziyaret

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Mali müşavirlerin destek ve teşvik paketleri ile ilgili beklentilerini bakana iletti.

17 Haziran 2021 Perşembe 09:46
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a bir ziyaret gerçekleştiren Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Kahramanmaraşlı vekiller; “Milletvekilimiz Mehmet Cihat Sezal ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Lütfi Elvan ile biraraya geldik.

Mali müşavirlerimizin destek ve teşvik paketleri ile ilgili talep ve beklentilerini,

Kayyum olarak geçmişte atanmış hukukçu ve mali müşavirlerimize yüklenen mali sorumlulukların çözümü ile ilgili konuları görüştük. Sayın Bakanımıza nazik kabulleri için teşekkür ederiz.” Dedi.

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