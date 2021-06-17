Özdemir ve Sezal’dan Bakan Elvan’a ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a bir ziyaret gerçekleştiren Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Kahramanmaraşlı vekiller; “Milletvekilimiz Mehmet Cihat Sezal ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Lütfi Elvan ile biraraya geldik.

Mali müşavirlerimizin destek ve teşvik paketleri ile ilgili talep ve beklentilerini,

Kayyum olarak geçmişte atanmış hukukçu ve mali müşavirlerimize yüklenen mali sorumlulukların çözümü ile ilgili konuları görüştük. Sayın Bakanımıza nazik kabulleri için teşekkür ederiz.” Dedi.