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Özel hastanede uyuşturucu skandalı!

İstanbul’da tedavi olmak için gittiği özel bir hastanenin tuvaletinde uyuşturucu madde içen genç yakayı ele verdi.

Özel hastanede uyuşturucu skandalı!

Özel hastanede uyuşturucu skandalı!

İstanbul’da tedavi olmak için gittiği özel bir hastanenin tuvaletinde uyuşturucu madde içen genç yakayı ele verdi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:14
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Ziyarete gelen arkadaşının getirdiği uyuşturucu maddeyi içmek için tuvalete giden iki arkadaş güvenlik kameralarından tespit edildi. İki arkadaş hakkında 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da bulunan özel bir hastanenin tuvaletinden değişik kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi D.S., harekete geçerek kokunun geldiği noktayı tespit etmeye çalıştı. Arama esnasında tuvaletin içerinde folyoya sarılı bir madde buldu. Durumu bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Kamera kayıtlarına bakıldı ve o dakikalar içerisinde tuvalete birlikte giren şahısların hastanede tedavi gören G.U. ve ziyaretçisi Ç.G., olduğu ortaya çıktı.

5'ER YIL HAPİS CEZASI

Tuvalette uyuşturucu madde kullanan ve sonrasında orada bırakan şahısların ifadesi alındı. G.U., madde kullanmadıklarını birkaç gün önce düştüğünü ve arkadaşının kendisine yardım etmek için ziyarete geldiğini ve tuvalete girdiklerini iddia etti. Adli tıp tarafından yapılan testte kanlarında uyuşturucu madde bulunan, özel hastane tuvaletinde madde bırakan G.U. ve Ç.G suçlarını kabul etti ve haklarında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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