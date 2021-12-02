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Özer; Tüm Sağlık Meslek Mensuplarının Ücretlerinde Artış Yapılmalı

Türk Sağlık-Sen KahramanmaraşŞube Başkanı Mehmet Özer, Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılması gerektiğini belirterek, artışın sadece Pratisyen hekimlere ve uzman hekimlere yapılmasının kabul edilemez olduğunu bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi.

Özer; Tüm Sağlık Meslek Mensuplarının Ücretlerinde Artış Yapılmalı

Özer; Tüm Sağlık Meslek Mensuplarının Ücretlerinde Artış Yapılmalı

Türk Sağlık-Sen KahramanmaraşŞube Başkanı Mehmet Özer, Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılması gerektiğini belirterek, artışın sadece Pratisyen hekimlere ve uzman hekimlere yapılmasının kabul edilemez olduğunu bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi.

02 Aralık 2021 Perşembe 12:25
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Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de yaptığı açıklamada Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL’lik bir ücret artışı yapacaklarını ifade etmesinin ardından Türk Sağlık-Sen olarak tüm sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığı ve hepsinin ücretlerinde zam yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Fakat bizim bu talebimiz ardından alelaceleönerge ile söz konusu düzenleme TBMM’de kabul edilmiş ve sağlık çalışanları adeta yok sayılmıştır” dedi.

“Böylesine bir süratle yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarını yok saymak, onların yaşadığı ekonomik sıkıntının görmezden gelinmesi, kayıplarının dikkate alınmaması kabul edilemez” diyen Başkan Özer, Doktorlarımızın ücretlerinde artış yapılması zaruridir. Bu zaruret ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, ATT, paramedik vb. sağlık çalışanlarının tamamı için de vardır. Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Çünkü ekonomik olarak tüm çalışanların ciddi kayıpları vardır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli; kayıplar telafi edilmelidir.”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu, ekibin büyük bir bölümünün görmezden gelinemeyeceğini, zam, doktorlarımız için de geriye kalan tüm sağlık personelimiz için de gerekli olduğunu söyledi.

Başkan Özer açıklamasının devamında, “Türkiye Kamu-Sen olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz.

Yapılması gereken tek şey, tüm sağlık çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir artıştır. Sayın Bakan bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmeli, tüm sağlık çalışanlarını sevindirecek bir müjde vermelidir.”

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Özer; Tüm Sağlık Meslek Mensuplarının Ücretlerinde Artış Yapılmalı
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