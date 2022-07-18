Pençe-kilit bölgesinden acı haber! Teğmen şehit oldu

Şehit teğmenin nişanlı olduğu ve eylül ayında evlenmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yürüttüğü başarılı operasyonlarla terör örgütüne nefes aldırmıyor. Köşeye sıkışan teröristler, harekat bölgesine taciz ateşi gerçekleştirdi.

PİYADE TEĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Terör örgütünün açtığı ateş sonucu bir kahraman askerimiz şehit oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, şehit düşen askerin Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek olduğunu duyurdu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı. Şehidin yakınlarını, Helvacı ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. 30 yaşındaki şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

EYLÜL AYINDA EVLENECEKTİ

Şehit Teğmen ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı. 7 kardeş olan şehit askerin nişanlı olduğu ve eylül ayında dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.