Sabancı ailesinde miras kavgası

Asgari değeri 100 milyon dolar değerindeki Emirgan'da bulunan Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı alındı. Sevgi Sabancı vekilleri Av. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Av. Volkan Arıkan ve Av. Dr. Ural Aküzüm'ün sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı'nın sabancı Ailesi'nin bir ferdi olarak Hacı Ömer sabancı ve Sadıka sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Güler Sabancı'nın kızkardeşi Sevgi sabancı, ailesi tarafından yasal mirasçılığından doğan haklarının yıllardır verilmemesi üzerine dava açtı. Sevgi Sabancı'nın ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine açtığı davada çok önemli bir ara karar alındı. Sevgi Sabancı dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın eski ikametgahı olan, halen Sakıp sabancı müzesi olarak kullanılan Emirgan'ın en güzel binalarından Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.

DAVA SONUCU BEKLENECEK



İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı: "Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar İHTİYATİ TEDBİR konulmasına..."

"HAKSIZ YERE MAHRUM BIRAKILDI"



Sevgi sabancı vekilleri Av. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Av. Volkan Arıkan ve Av. Dr. Ural Aküzüm'ün sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı'nın Sabancı Ailesi'nin bir ferdi olarak Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı vurgulandı.

DEĞERİ ASGARİ 100 MİLYON DOLAR

Atlı Köşk'ün içindeki tarihi eser ve antikalar haricindeki değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi. 16 Ekim 2017'deki bilirkişi raporunda Atlı Köşk'ün değeri 400 milyon TL olarak belirlenmişti.

SABANCI HOLDİNG VE AKBANK DAVALARI YOLDA...

Sevgi Sabancı'nın haklarını gasp ettiklerini düşündüğü başta ablası Güler Sabancı olmak üzere aile bireylerine çok kızgın olduğu, miras hakları için Sabancı Holding'e ve finans grubuna dönük tüm miras hukuku davalarını açma kararını aldığı, hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.