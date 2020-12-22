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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş coronavirüs mutasyonu açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de tespit edilen corona virüs mutasyonu sonrası alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş coronavirüs mutasyonu açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş coronavirüs mutasyonu açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de tespit edilen corona virüs mutasyonu sonrası alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 14:01
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Bakan Koca, 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını hatırlatarak, "Ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır." dedi. Bakan Koca ayrıca "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur" diyerek, Türkiye'de tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Fahrettin Koca, "İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk." Dedi

BAKAN KOCA'DAN MUTASYON AÇIKLAMASI

Bakan Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir."

TESTLERİ NEGATİF ÇIKSA BİLE TÜM YOLCULAR İZOLASYONA ALINMIŞTIR

Bakan Fahrettin Koca, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır." dedi.

GELEN TÜM YOLCULARIN TESPİTİ YAPILMIŞTIR

Bakan Koca, "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır." diye konuştu.

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