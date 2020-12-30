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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 30 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

30 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:184.415
VAKA SAYISI:15.692
HASTA SAYISI: 2.612
VEFAT SAYISI: 254
İYİLEŞEN SAYISI: 20.192

TEST SAYISI:183.117
VAKA SAYISI:15.805
HASTA SAYISI: 2.733
VEFAT SAYISI: 253
İYİLEŞEN SAYISI: 21.004

BAKAN KOCA: SABIRLA TEDBİRLERE UYMALIYIZ
Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.

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