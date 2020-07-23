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Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı

Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her zaman olduğu gibi Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı

Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı

Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her zaman olduğu gibi Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 15:57

Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yeni açıkladığı harita ise riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Ortadoğu Anadolu'da rakamlar 2 kat arttı.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1203 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, vaka sayısı 222 bin 402, vefat sayısı 5 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni vaka sayıları ve hastane yatış sayılarında ise bazı detaylar endişe yarattı. Bir bölgede ise yüzde yüz artış yaşandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanı Fahrettin KocaHarita
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