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SANKO park’ta 13’üncü yöresel ürün günleri başladı

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, Yöresel Ürün Günlerine 13’üncü kez ev sahipliği yapıyor.

SANKO park’ta 13’üncü yöresel ürün günleri başladı

SANKO park’ta 13’üncü yöresel ürün günleri başladı

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, Yöresel Ürün Günlerine 13’üncü kez ev sahipliği yapıyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:49
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Üretildiği kentlerden getirilen taze ve doğal lezzetlerin bir arada toplandığı Yöresel Ürün Günleri, bugün Sanko Park Alışveriş Merkezi ana etkinlik alanında, her biri gurme düzeyinde damak zevkine sahip Gaziantepliler ile buluştu.

Sanko Park 13’üncü Yöresel Ürün Günleri kapsamında, 6 Haziran’a kadar kısıtlamaların olmadığı günlerde, 10.00-20.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek.

Sucuk, bal, kayısı, peynir çeşitleri ve birçok yöreye özgü ürünler, maske, sosyal mesafe, hijyen ve kalite standartları en üst seviyede tutularak ziyaretçilerin tercihine sunuluyor.

SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.


Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane​, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.


Sanko Park’ta, 3.389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.


Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.


1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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