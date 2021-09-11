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Şehidin Naaşı Kahramanmaraş'a Getirildi

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in (25) naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehidin Naaşı Kahramanmaraş'a Getirildi

Şehidin Naaşı Kahramanmaraş'a Getirildi

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in (25) naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 14:12
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Şehit Demir'in naaşı, helikopterle getirildiği Kahramanmaraş'ta aile fertlerinin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına alınarak helallik için baba ocağına doğru hareket etti.

Öte yandan, aynı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin naaşı da helikopterle cenaze töreninin yapılacağı Kayseri'ye uğurlandı.

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