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Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
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Şehit Sayısı 5'e Yükseldi

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Bican Kapılay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Sayısı 5'e Yükseldi

Şehit Sayısı 5'e Yükseldi

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Bican Kapılay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

24 Mayıs 2022 Salı 18:55
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde yaşanan çatışmada 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada, beş kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, P.Uzm.Çvş. Onur Doğan, P.Uzm.Çvş. Hüseyin Cankaya, P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay ve P.Söz.Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

"KARADAN VE HAVADAN OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. Karadan ve havadan operasyonlara devam ediliyor."

5 ASKER YAN YANA ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

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Şehit Sayısı 5e Yükseldi
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