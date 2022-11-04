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Serhan Erdoğanyılmaz Başkan Adayı Buluntu’yu Yeni Başarı Hikâyeleri İçin Destekliyoruz

Kent turizminin gelişmesi için büyük mücadele veren Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, artık işin bilenlere bırakılması gerektiğini dile getirerek turizm alanında KMTSO’dan yeteri kadar destek alamadıklarından yakındı.

Serhan Erdoğanyılmaz Başkan Adayı Buluntu’yu Yeni Başarı Hikâyeleri İçin Destekliyoruz

Serhan Erdoğanyılmaz Başkan Adayı Buluntu’yu Yeni Başarı Hikâyeleri İçin Destekliyoruz

Kent turizminin gelişmesi için büyük mücadele veren Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, artık işin bilenlere bırakılması gerektiğini dile getirerek turizm alanında KMTSO’dan yeteri kadar destek alamadıklarından yakındı.

04 Kasım 2022 Cuma 11:27

Yaklaşan KMTSO Başkanlığı seçiminde tercihini Başkan Adayı Mustafa Buluntu’dan yana kullanacaklarını ve bunun içinde çok geçerli sebepleri olduğuna vurgu yapan kent iş dünyasının genç müteşebbislerinden Serhan Erdoğanyılmaz Kahramanmaraş sevdalısı babası Serdar Erdoğanyılmaz’dan aldıkları bayrağı taşımaya çalıştıklarını, kentin bir neferi olarak kent turizmine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN GÜÇ ALMAK İSTİYORUZ

KMTSO seçimleri dolayısıyla şehirde tatlı bir telaş olduğunun da altını çizen Erdoğanyılmaz Başkonuş Yaylası olarak kent turizmini daha ileriye taşımak için ulusal ve uluslararası basında Kahramanmaraş’ı hem Türkiye’de hem de Dünyada tanıtmak için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini hatırlattı. Turizmde kenti tanıtmak adına güce ihtiyacı olduklarını bu gücü de KMTSO’dan almak istediklerini dile getiren Erdoğanyılmaz şöyle konuştu, “Turizmin gelişmesinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odası üçlü sacayağının turizmcileri sürüklemesi açısından güçlü bir yapı oluşturacağını düşünüyorum. Kentin turizminin gelişmesinde yine çeşitli aktiviteler yapan Gökhan Büyükdereli kardeşimizle Başkan Adayımız Mustafa Buluntu’nun yanında yer aldık. Kahramanmaraş turizmini Ticaret ve Sanayi Odası'nın da gücünü kullanarak hem Türkiye'de hem de tüm dünyada şehrimizin ismini duyurmaya, gastronomisini, inanç turizmini, sağlık turizmini ilerletmeye devam edeceğiz.

TURİZMLE İŞSİZLİK SORUNU OLMAYACAK

Aslında turizmin bacasız sanayi denmesinin altında çok büyük sebepler yatmaktadır. Turizm'de ithalatımız yok, şuan dünya ekonomisi zor durumlar geçirirken, turizmin Türkiye ekonomisinin can damarı olacağını düşünüyoruz. Bunu da şöyle düşünelim; Kahramanmaraş'ta turizmin çeşitlilikleri mevcut. Mesela gastronomi turizmimiz var, tarih turizmimiz var, inanç turizmimiz var, sağlık turizmimiz var, yayla turizmimiz var, kış turizmimiz var. Kahramanmaraş'ımız bütün bu turizm çeşitliklerinin hepsine ev sahipliği yapabilmektedir. Bence gastronomi kısmını UNESCO ile çok daha dünya çapında bir yerlere getirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü turizm değer kazandığında bir meslek dalı oluşacak. Bu meslek dalı oluştuğunda Kahramanmaraş'ta işsizlik oranları sanayi anlamında değil turizm tarafından da düşmüş olacak.

TURİZMİ BİLMEYENLER TURİZMİ KONUŞUYOR

Bizim tüm temennimiz Kahramanmaraş’ın turizmini aynı tekstilinde, kuyumculuğunda olduğu gibi baş aktörlerden biri haline getirmek. Bizim Mustafa Buluntu Başkanımızı desteklememizin en büyük sebebi işi artık bilenlere bırakılmalı. Çünkü Kahramanmaraş’ta turizmle alakalı en çok yer aldığımız nokta Ticaret Sanayi Odasında maalesef turizmle herhangi bir işletmesi olmayan ya da turizmde sektörün problemini bilmeyen insanlar maalesef turizm konusunda söz sahibi olmaya çalıştı, kendi bakış açılarından program yapmaya çalıştı. Fakat Kahramanmaraş turizmi bundan hep zarar gördü. Götürülen yerler, gezdirilen yerler, devamında turist geldiğinde de götürülecek gezdirilecek yerler olamadı.

TİCARET VE SANAYİ ODAMIZIN ESNAFA SAHİP ÇIKMASI LAZIM

Özellikle şunu söyleyebilirim; Ticaret ve Sanayi Odası’nın esnafımıza sahip çıkması lazım, turizm noktasında artık esnafımızdan sponsorluk beklentisini bırakması lazım. Bugüne kadar Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bir organizasyon yaptığında hep şu söyledi “yaptığımız programa sponsor olabilir misin?” Kendi şehrinin markalarına kendi şehrinin paçacısına, eliböğründecisine, fırıncısına, otelini desteklemeyecekse o zaman Ticaret ve Sanayi Odası niye var? Neden aidat ödüyoruz, hem aidat ödüyorum, hem buraya sponsor oluyorum, sonrasında da deniyor ki bu şekilde de sizin isminizi ön planı çıkartmış oluyoruz, zaten benim sponsor olduğum bütçeyle zaten bu isimleri getirebiliyorum. Biz nasıl ki Saffet Emre Tonguç ve Serdar Büyükkoyuncu’yu getirip ülke çapında çok büyük bir ses getirdiysek inşallah yeni Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Buluntu ile daha iyi aktiviteler başaracağız.”

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Serhan Erdoğanyılmaz Başkan Adayı Buluntu’yu Yeni Başarı Hikâyeleri İçin Destekliyoruz
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