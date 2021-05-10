Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, ‘Sonsuz Sevgi Abideleri Olan Annelerimizin Günü Kutlu Olsun’
Başkan Mahçiçek, ‘Sonsuz Sevgi Abideleri...
Başkan Okay’dan Anneler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Anneler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı
Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı
İftar Vakti Pazarcık’ta
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti...
Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam Ediyor
Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam...

Sıfır otomobilde çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek açıkladı! Artık arabalarda o özellikler yok! Fiat, Nissan, Renault...

Koronavirüs döneminde ortaya çıkan ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektörü derinden etkileyen çip krizi büyüyor. Çip krizi nedeniyle markalar tek tek sıfır otomobillerdeki bazı özellikleri kaldırdığını açıklıyor. Söz konusu karardan Türkiye de etkilenecek.

Sıfır otomobilde çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek açıkladı! Artık arabalarda o özellikler yok! Fiat, Nissan, Renault...

Sıfır otomobilde çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek açıkladı! Artık arabalarda o özellikler yok! Fiat, Nissan, Renault...

Koronavirüs döneminde ortaya çıkan ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektörü derinden etkileyen çip krizi büyüyor. Çip krizi nedeniyle markalar tek tek sıfır otomobillerdeki bazı özellikleri kaldırdığını açıklıyor. Söz konusu karardan Türkiye de etkilenecek.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:59
banner459

Tüm dünyada otomotiv üreticilerinin Kovid-19 pandemisinin ardından en büyük sorunu haline gelen ve üretimde ciddi aksaklıklara ve durmalara neden olan çip sorunu sürüyor.

Bu, Türkiye de dahil olmak üzere araç bulunurluğuna olumsuz etki yaparken, markalar buna çözüm bulmak için fikirler bulmaya çalışıyor.

BAZI ÖZELLİKLER ARTIK YOK
Örneğin bazı donanımlardan ve özelliklerden feragat etmek gibi... Bu konuda çeşitli üreticilerden farklı haberler gelmeye devam ederken, örnekler de giderek artıyor.

Nitekim Nissan, özellikle ABD'de ürettiği binlerce aracında navigasyon sistemlerinden bir süreliğine vazgeçerken, Fiat Automobiles çatısı altındaki ABD'li ticari araç markası Ram, "1500" modeli pick up serisinde standart olarak sunduğu akıllı "geri görüş kamerası"nı sunmayı bıraktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Renault ise, Türkiye'de satılmayan Arkana modelinin dijital bilgi ekranını kaldırdı.

ESKİYE DÖNÜŞ
Fransız üretici Peugeot ise, güncel 308 modelinde sunduğu dijital gösterge panelini, yılsonuna kadar klasik analog göstergelerle değiştirdi.

Yani 308'in bu nesli, üretime analog göstergelerle veda edecek, dijital gösterge paneli yeni nesilde olacak. Tabii aksilik olmazsa.

General Motors ise, Chevrolet Silverado pick upların bazı versiyonlarında yakıt ekonomisi sağlayan modüller kullanmayacağını açıkladı. Bu da yakıt tüketiminin bu araçlarda bir miktar artacağı anlamına geliyor.

Çip üreticilerinin yakın zamanda üretim kapasitelerini artırması veya hemen eski seviyelerine dönebilmeleri beklenmiyor. Zira bazı fabrikalar yangın, deprem gibi nedenlerle çip üretimlerini kısmıştı.

Bununla birlikte özellikle pandemi döneminde artan akıllı telefon, televizyon üretimi, çip kıtlığının bir başka nedeni. Elektrikli araçlara planlanandan daha hızlı geçilmesi, otomobil üreticilerinin yeni modellerindeki elektronik donanımları artırmaları da, aynı sıkıntıyı körüklüyor.

Anahtar Kelimeler:
Sıfır Otomobilde çip Krizi Giderek Derinleşiyor! Markalar Tek Tek Açıkladı! Artık Arabalarda O özellikler Yok! FiatNissanRenault...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam kapanmanın ardından normalleşme nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi: Çok hızlı bir iniş var
Tam kapanmanın ardından normalleşme nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi: Çok hızlı bir iniş var
Çöl sıcakları geliyor! Meteorolojiden flaş uyarı
Çöl sıcakları geliyor! Meteorolojiden flaş uyarı
Kahramanmaraş’ta aşılama ağır ilerliyor
Kahramanmaraş’ta aşılama ağır ilerliyor
Bahçesinde 16 ton çöp biriktirdi! Ekipler temizleyince gözleri doldu
Bahçesinde 16 ton çöp biriktirdi! Ekipler temizleyince gözleri doldu
Flaş atama kararları!
Flaş atama kararları!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber