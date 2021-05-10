Sıfır otomobilde çip krizi giderek derinleşiyor! Markalar tek tek açıkladı! Artık arabalarda o özellikler yok! Fiat, Nissan, Renault...

Tüm dünyada otomotiv üreticilerinin Kovid-19 pandemisinin ardından en büyük sorunu haline gelen ve üretimde ciddi aksaklıklara ve durmalara neden olan çip sorunu sürüyor.

Bu, Türkiye de dahil olmak üzere araç bulunurluğuna olumsuz etki yaparken, markalar buna çözüm bulmak için fikirler bulmaya çalışıyor.

BAZI ÖZELLİKLER ARTIK YOK

Örneğin bazı donanımlardan ve özelliklerden feragat etmek gibi... Bu konuda çeşitli üreticilerden farklı haberler gelmeye devam ederken, örnekler de giderek artıyor.

Nitekim Nissan, özellikle ABD'de ürettiği binlerce aracında navigasyon sistemlerinden bir süreliğine vazgeçerken, Fiat Automobiles çatısı altındaki ABD'li ticari araç markası Ram, "1500" modeli pick up serisinde standart olarak sunduğu akıllı "geri görüş kamerası"nı sunmayı bıraktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Renault ise, Türkiye'de satılmayan Arkana modelinin dijital bilgi ekranını kaldırdı.

ESKİYE DÖNÜŞ

Fransız üretici Peugeot ise, güncel 308 modelinde sunduğu dijital gösterge panelini, yılsonuna kadar klasik analog göstergelerle değiştirdi.

Yani 308'in bu nesli, üretime analog göstergelerle veda edecek, dijital gösterge paneli yeni nesilde olacak. Tabii aksilik olmazsa.

General Motors ise, Chevrolet Silverado pick upların bazı versiyonlarında yakıt ekonomisi sağlayan modüller kullanmayacağını açıkladı. Bu da yakıt tüketiminin bu araçlarda bir miktar artacağı anlamına geliyor.

Çip üreticilerinin yakın zamanda üretim kapasitelerini artırması veya hemen eski seviyelerine dönebilmeleri beklenmiyor. Zira bazı fabrikalar yangın, deprem gibi nedenlerle çip üretimlerini kısmıştı.

Bununla birlikte özellikle pandemi döneminde artan akıllı telefon, televizyon üretimi, çip kıtlığının bir başka nedeni. Elektrikli araçlara planlanandan daha hızlı geçilmesi, otomobil üreticilerinin yeni modellerindeki elektronik donanımları artırmaları da, aynı sıkıntıyı körüklüyor.