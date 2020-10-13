SİHA'lardan dehşet vuruş! Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerleri böyle havaya uçuruldu...

Taraflar, Moskova'da 72 saatlik insani ateşkes için uzlaşırken, Ermenistan ateşkesi ilk dakikalardan itibaren sabote etmeye başladı. Sivilleri hedef alan Ermenistan'a Azerbaycan sert karşılık verdi. O karşı saldırılardan biri anbean kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. 72 saatlik insani ateşkesi ihlal ederek, sivillere saldıran Ermenistan ordusuna, Azerbaycan sert karşılıklar veriyor. Azerbaycan'ın operasyonlarında Bayraktar TB2 SİHA'lar öne çıkıyor.

Ermeni ordusunun kabusu olan SİHA'lar, ateşkesin bozulmasının ardından yeniden havalandı. Sivillere kalleşçe saldıran Ermeni askerleri, SİHA'lar tarafından tespit edilerek öldürüldü. Olayın görüntülerini Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından paylaştı.

SİHA'LARDAN NOKTA ATIŞ

Görüntülerde bir grup Ermeni askerinin bir arada olduğu ve sohbet ettiği görülüyor. Askeri mühimmat ve araçların yer aldığı alanda SİHA'lar dakikalarca görüntü aldıktan sonra, en uygun zamanda nokta atış ile Ermeni askerleri öldürüyor.

SİHA atışı sonrası büyük patlama dikkat çekiyor.