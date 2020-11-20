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Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye kovid-19 tanısı konuldu

Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

20 Kasım 2020 Cuma 19:37
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Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 5103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık." ifadesinde bulundu.

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Son 24 Saatte 5 Bin 103 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu
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