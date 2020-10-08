Sözü verilen 929 TOKİ evi için müjdeli haber geldi

Edinilen son dakika bilgisine göre projede yer alan 5 bin 716 TOKİ konutundan 929'u daha hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 929 hak sahiplerine teslim edildi.

BUGÜNE KADAR 5 BİNİN ÜZERİNDE KONUT TESLİM EDİLMİŞ OLDU

Bugüne kadar 5 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edilirken, geriye kalan konutlarında bu ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 929 konut için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında salgın tedbirleri kapsamında kura töreni yapıldı.

Törende konuşan Çevre Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, Şırnak'ta terör mağduru 5 bin 30 aileye konutları teslim edildiğini ifade ederek, Sokağa çıkma yasağı döneminde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan, zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından yapılan konutların teslimi müdürlüğümüz üzerinden noter huzurunda kura yöntemi ile yapılmaktadır.

Hem valiliğimiz hem bakanlığımız bu süreçte yoğun gayret sarf etmekte, vatandaşların mağdur olmamaları için. Pandeminin etkisi nedeniyle, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızı kuramıza dahil etmedik. O yüzden noter huzurunda, komisyon gözetiminde mahallede bulunan muhtarlarımız, azalarımızı komisyona dahil ederek noter huzurunda kuramızı tamamlayacağız. Bugün Cumhuriyet Mahallesi 4'üncü Etap 2'inci bölgesin yapımı tamamlanan 984 konutun, 929 adetini vatandaşlarımıza inşallah kura ile teslim etmeyi planlıyoruz. 5030 konut teslim etmiş olacağız. Cumhuriyet etabı ile. 5716 konutumuz yapılmış hazır bekliyor. Geri kalan konutlarımızı da etap dışında kalan vatandaşlarımıza bir aksilik olmazsa ekim ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.