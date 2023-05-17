Tekirdağ'da depremzedeler otelden kovuldu!

Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken söz konusu durumun sebebi anlaşılamadı.

Depremzedeler cezalandırılıyor

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde deprem bölgesinden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik büyük bir destek gelmişti. Seçimlerin hemen ardından Tekirdağ'ın Kumbağ mahallesinde yaşanan bu olay akıllara "Depremzedeler cezalandırılıyor" düşüncesini getirdi. Normal şartlarda depremzedelerin kalması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürüyor olması da akıllardaki şüpheyi güçlendirdi.

Otelle afiş asıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asıldı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.

Depremzedeler isyan etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde yaşanan skandalın ardından depremzede vatandaşlar içerisine düşürüldükleri duruma isyan etti. Yetkililere tepki gösteren bir depremzede, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi. Öte yandan konuya dair açıklama yapan bir diğer depremzede de sosyal medyada kendilerine yönelik CHP'liler tarafından beddualar edildiğini hatırlattı.

Kaynak: Haber7