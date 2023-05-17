Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf...
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık...
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım,...

Tekirdağ'da depremzedeler otelden kovuldu!

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde büyük bir skandal yaşandı. Haber7'nin edindiği bilgilere göre Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.

Tekirdağ'da depremzedeler otelden kovuldu!

Tekirdağ'da depremzedeler otelden kovuldu!

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde büyük bir skandal yaşandı. Haber7'nin edindiği bilgilere göre Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:18

Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken söz konusu durumun sebebi anlaşılamadı.

Depremzedeler cezalandırılıyor

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde deprem bölgesinden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik büyük bir destek gelmişti. Seçimlerin hemen ardından Tekirdağ'ın Kumbağ mahallesinde yaşanan bu olay akıllara "Depremzedeler cezalandırılıyor" düşüncesini getirdi. Normal şartlarda depremzedelerin kalması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürüyor olması da akıllardaki şüpheyi güçlendirdi.

Otelle afiş asıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asıldı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.

Depremzedeler isyan etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde yaşanan skandalın ardından depremzede vatandaşlar içerisine düşürüldükleri duruma isyan etti. Yetkililere tepki gösteren bir depremzede, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi. Öte yandan konuya dair açıklama yapan bir diğer depremzede de sosyal medyada kendilerine yönelik CHP'liler tarafından beddualar edildiğini hatırlattı.

Kaynak: Haber7

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağda Depremzedeler Otelden Kovuldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremzedelerden Erdoğan'a Vefa
Depremzedelerden Erdoğan'a Vefa
MHP Vekil Olmayan 13 İlde Milletvekili Çıkardı
MHP Vekil Olmayan 13 İlde Milletvekili Çıkardı
Kahramanmaraş’ta oy sayımı devam ediyor! İşte son durum
Kahramanmaraş’ta oy sayımı devam ediyor! İşte son durum
Sandıklar açıldı! İşte Kahramanmaraş’ta ilk durum!
Sandıklar açıldı! İşte Kahramanmaraş’ta ilk durum!
Türkiye sandık başında!
Türkiye sandık başında!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber