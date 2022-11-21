Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı Artıyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı...
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Elbistanspor evinde mağlup oldu
Elbistanspor evinde mağlup oldu
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı Kurs Kayıtları Başlıyor!
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma...

Terör örgütünden Gaziantep’te hain saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütünden Gaziantep’te hain saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütünden Gaziantep’te hain saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:25

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu dün Kilis'te sınır bölgesine yönelik saldırının Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile yapıldığını, 8 güvenlik mensubunun yaralandığını hatırlatarak, "Tedavilerine devam ediyorlar. Gece de Gaziantep'e atıldı. Ancak herhangi bir isabet almamıştı." diye konuştu.

Bugün Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi:

"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."

Soylu, yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirerek, "Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir." diye konuştu.

Bakan Özer: Okullar da isabet aldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise havan saldırılarında okulların da zarar gördüğünü söyledi.

Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin isabet aldığını bildiren Özer, top atışlarının yarattığı basınçtan ötürü Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun bazı camlarının kırıldığını belirtti.

Özer, şehit olan öğretmenin sınıf öğretmeni Ayşe Nur Alkan olduğunu ifade ederek, "Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 havan-roket atıldığını belirtti.

Saldırıda yaralanan sağlık çalışanı, yaşadıklarını anlattı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı.

Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gören, AA muhabirine, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi.

Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var."

Terör örgütü dün de roketli saldırılar düzenlemişti

Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütünden Gaziantep’te Hain Saldırı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlı kamuoyu son seçim anketini yayınladı! İşte sonuçlar
Şanlı kamuoyu son seçim anketini yayınladı! İşte sonuçlar
Kahramanmaraş’ın tarihi kilitleri ona emanet
Kahramanmaraş’ın tarihi kilitleri ona emanet
Türkiye'de 10 ayda 285 yaya hayatını kaybetti!
Türkiye'de 10 ayda 285 yaya hayatını kaybetti!
Beyoğlu İstiklâl caddesinde terör!
Beyoğlu İstiklâl caddesinde terör!
Takipçi paneli kullanmanın avantajları!
Takipçi paneli kullanmanın avantajları!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber