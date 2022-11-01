TOKİ Kura ve teslim tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dar gelirliler için açıkladığı TOKİ 250 bin adet İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim itibarıyla sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, kura ve teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı.

8 MİLYON BAŞVURUDAN 5 MİLYONU GEÇERLİ

En çok başvurunun İstanbul'dan olduğunu belirten Bakan Kurum, "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324! Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 MİLYON 30 BİN 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan."

MART AYINA KADAR KURALAR TAMAMLANACAK

Bakan Kurum kura ve teslim tarihine ilişkin şunları söyledi:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz."