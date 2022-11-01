Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
Başkan Güngör: “Ecdadımız Vaktine Hazırdı”
Başkan Güngör: “Ecdadımız Vaktine Hazırdı”
Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği Büyükşehir’le Sağlanıyor
Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği...
Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısına katıldı
Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım...
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

TOKİ Kura ve teslim tarihi netleşti

TOKİ "İlk Evim" projesine başvurular sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ve teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı.

TOKİ Kura ve teslim tarihi netleşti

TOKİ Kura ve teslim tarihi netleşti

TOKİ "İlk Evim" projesine başvurular sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ve teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı.

01 Kasım 2022 Salı 13:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dar gelirliler için açıkladığı TOKİ 250 bin adet İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim itibarıyla sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, kura ve teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı.

8 MİLYON BAŞVURUDAN 5 MİLYONU GEÇERLİ

En çok başvurunun İstanbul'dan olduğunu belirten Bakan Kurum, "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324! Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 MİLYON 30 BİN 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan."

MART AYINA KADAR KURALAR TAMAMLANACAK

Bakan Kurum kura ve teslim tarihine ilişkin şunları söyledi:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
TOKİ Kura Ve Teslim Tarihi Netleşti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahir Ünal'ın İstifa Etmesine Ak Partili isimler art arda tepki gösterdi
Mahir Ünal'ın İstifa Etmesine Ak Partili isimler art arda tepki gösterdi
Ertuğrul Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Ertuğrul Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Kahramanmaraş’ta Oğuzhan Koç Konserine On Binler Akın Etti
Kahramanmaraş’ta Oğuzhan Koç Konserine On Binler Akın Etti
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en büyük emanetimiz ve mirasımızdır”
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en büyük emanetimiz ve mirasımızdır”
Kahramanmaraş'ta İHA kullanımı yasaklandı!
Kahramanmaraş'ta İHA kullanımı yasaklandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber