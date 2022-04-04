Toplu Ulaşımda Yeni Dönem! 81 ilde uygulanacak

Toplu ulaşımda tek kart uygulaması projesinde sona gelindi. "Türkiye Kart" testleri, Haziran'da başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşların tüm kentlerdeki toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi için tek kart projesi başlattı. Bakanlık, Türkiye Kart Projesi'nde sona gelindiğini duyurdu.



Proje kapsamında kernel geliştirmeleri tamamlandı. PTT geliştirmeleri ise Mayıs'ta tamamlanacak. Konya'da Haziran ayında ilk testleri uygulanacak. Testlerden sonra da projenin, bu yıl içinde kadar en az bir ilde kullanılması planlanıyor.

Haber Global Ankara muhabiri Mücahit Yolcu'nun aktardığı bilgiye göre; ülke genelindeki tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek TRKart, metro ve Marmaray'ı da kapsıyor. Kullanıcılar, tek kartla bulunduğu kentteki toplu taşıma araçlarına binebilecek. Sistem hem kartlı hem de dijital platformda kullanılabilecek.



Vatandaşlar toplu taşımada sadece bir kart kullanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle kent değiştiren vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilecek.



Yeni tip sürücü belgeleri, kimlik kartlarına entegre ediliyor. İçişleri bakanı Süleyman Soylu, yakın zamanda kredi kartlarının da kimlik kartlarına dahil edileceğini açıkladı. Kimlik kartlarına, TRKart'ın da entegre edilip edilmeyeceği ise merak konusu.