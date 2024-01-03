Trilyonluk siteyi unutkanlık mı kaptırdı!

Sahibinden.com web sitesine ve uygulamasına gece yarısından bu yana erişim problemleri yaşanıyor.

Siteye girmeye çalışan kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor.

ŞOKE EDEN İDDİA

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan ve gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlerinin yapıldığı online platform hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

AMERİKALI ŞİRKET ALDI

Sahibinden.com'un domain adresinin düştüğü veya yenilenmemesi sebebiyle Amerikalı bir şirket tarafından alındığı iddia edildi.

SAHİBİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında bir açıklama yapan Sahibinden.com, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

'TEKNİK ARIZA' DENDİ AMA DOMAİN BAŞKASINA AİT

Sahibinden.com, yaptığı açıklamasında teknik arıza yaşandığını belirtmesine karşın yapılan sorgulamalarda domain adresinin 30.12.2025 yılına kadar Network Solutions LLC adlı Amerikalı bir şirket tarafından alındığı görüldü.

sahibinden.com’un Whois Sorgulama Sonucu ise şu şekilde;

Domain Name: SAHIBINDEN.COM

Registry Domain ID: 16268985_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.networksolutions.com

Registrar URL: http://networksolutions.com

Updated Date: 2024-01-02T22:24:41Z

Creation Date: 1999-12-30T09:23:08Z

Registry Expiry Date: 2025-12-30T09:23:08Z

Registrar: Network Solutions, LLC

Registrar IANA ID: 2

Registrar Abuse Contact Email: [email protected]

Registrar Abuse Contact Phone: +1.8777228662

Domain Status: clientHold https://icann.org/epp#clientHold

Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

Name Server: DNS01.SAHIBINDEN.COM

Name Server: DNS02.SAHIBINDEN.COM

Name Server: DNS03.SAHIBINDEN.COM

Name Server: DNS04.SAHIBINDEN.COM

Name Server: DNS05.SAHIBINDEN.COM

DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/