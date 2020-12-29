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TSK'nın ÖMAT timleri, mayınlı arazileri temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam bölgesinde Azerbaycan askerleriyle mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor.

TSK'nın ÖMAT timleri, mayınlı arazileri temizliyor

TSK'nın ÖMAT timleri, mayınlı arazileri temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam bölgesinde Azerbaycan askerleriyle mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor.

29 Aralık 2020 Salı 17:22
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin ilgili timlerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla Ağdam'da ekin arazileri ile yolları mayınlardan ve patlamamış mermilerden temizlediği bildirildi. Bakanlık, yapılan mayın arama faaliyetlerinin görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla 135 personelden oluşan 2 ÖMAT birliği görev yapıyor.

Ayrıca, 3 El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi ve 9 Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timi olmak üzere toplam 12 tim ve 64 personelle Azerbaycan ordusuna eğitimler veriliyor.

Son Güncelleme: 29.12.2020 19:03
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