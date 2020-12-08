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Turistler gitti defineciler sahile indi

Kış aylarının gelmesiyle sahiller bom boş kaldı. Yazın turistlerin düşürdükleri değerli madenleri dedektörle aramaya geldiler. Sahilde ilginç görüntüler oluştu. Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahillerine dedektörüyle gelen kişiler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündüğü altın ve değerli madenleri aradı.

Turistler gitti defineciler sahile indi

Turistler gitti defineciler sahile indi

Kış aylarının gelmesiyle sahiller bom boş kaldı. Yazın turistlerin düşürdükleri değerli madenleri dedektörle aramaya geldiler. Sahilde ilginç görüntüler oluştu. Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahillerine dedektörüyle gelen kişiler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündüğü altın ve değerli madenleri aradı.

08 Aralık 2020 Salı 16:34
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Alanya'da hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi.

Yağışlı havanın şiddetini kaybetmesinin ardından ellerine dedektör alan define avcısı çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan dünya ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında altın ile değerli maden arayışına çıktı.

Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörlerle değerli eşya arayanlar sahil bandını taradı. Sahilleri baştan sona tarayan define avcıları, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazdı.

Damlataş Plajı'nda define avına çıkan Mehmet Yıldırım, turistlerin yaz aylarında denizde yüzdüğü esnada düşürdükleri ziynet eşyalarını aradıklarını söyledi. Yıldırım, "Turistlerin yazın düşürdükleri değerli eşyaları, kışın büyük dalgaların getirmesiyle topluyoruz. Bu tür eşyalar yer altında kalıp yok olacağına yer üstüne çıkartarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Daha önce de sikke ve benzeri 26 parça tarihi eser bulup devletimize teslim ettim. Genelde yağışlardan sonra büyük dalgalarla ziynet eşyaları geliyor" dedi.

Son Güncelleme: 08.12.2020 18:33
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