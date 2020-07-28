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Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

İstanbul Şile'de kaldırımda arkadaşı ile yürüyen bir kişi, asılı olan Türk bayrağını sökerek yere attı.

Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

İstanbul Şile'de kaldırımda arkadaşı ile yürüyen bir kişi, asılı olan Türk bayrağını sökerek yere attı.

28 Temmuz 2020 Salı 13:24

Alçak saldırı kameralara anbean yansırken olay büyük tepki topladı. Son dakika haberine göre; Türk bayrağına saldıran o şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şile'de, cadde üzerinde bir işyerinin kapısına asılan Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı sonrası kaldırımdan geçen bir gencin bayrağı yerden kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere koyduğu görülüyor.

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti. Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerine bakarak, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti.

Bidirilmesi üzerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği belirlenen saldırgan T.H. yakalanarak gözaltına alındı.

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IstanbulTürk BayrağıSaldırıTutuklandı
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