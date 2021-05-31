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Türkiye İle Yunanistan Anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Aşı sertifikasında anlaştık. Negatif olan iki ülkenin vatandaşları seyahat edebilecek. İki ülkede aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Kararın iki taraflı turizme katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde görüşmesi öngörülüyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye İle Yunanistan Anlaştı

Türkiye İle Yunanistan Anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Aşı sertifikasında anlaştık. Negatif olan iki ülkenin vatandaşları seyahat edebilecek. İki ülkede aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Kararın iki taraflı turizme katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde görüşmesi öngörülüyor." açıklamasında bulundu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:05
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan ile yirmi beş maddede ilke olarak görüş birliğine varıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias düzenlenen ortak basın toplantısında, "Nikos Dendias'ın da söylediği gibi bugün Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık. Bu konuda hem Türkiye hem Yunanistan farklı ülkelerle anlaşmaya ya da mutabakata varmıştı. Biz de daha önce yine AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan ile ayrıca Sırbistan ile karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Ben inanıyorum ki bugün vardığımız mutabakat, karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte, özellikle turizm iş birliği konusunda artırmak istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın iş birliği odaklı somut projeler üzerinde çalışma konusunda iradeye sahip olduğunu vurgulayarak, "Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. Yirmi beş maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek.

İmzalanacak mutabakat zabıtları ve tesis edilecek mekanizmalar aracılığıyla somut iş birliği projelerini hayata geçirmek konusunda mutabık kaldık. Bu konularda Türkiye olarak gerekli iradeye sahip olduğumuzu söylemek isterim.


Yunanistan'da da aynı iradeyi görmekten mutluluk duyduk. Böyle giderse bu konularda hızlı adımlar atabiliriz ve çok hızlı mesafe kat edebiliriz" diye konuştu.

DENDIAS: BÜTÜN KONULARA İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, iki ülke arasındaki bütün konuların değerlendirildiğini ve görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Dendias, sözlerine şöyle devam etti:


"Bugün dostum ve mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke arasındaki bütün konulara ilişkin bir görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Sadece ikili ilişkileri değil, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri konusunu da tartışma fırsatı bulduk. Tabi ki birçok konuda fikir ayrılıklarımız, pozisyon farklılıklarımız var Yunanistan ve Türkiye olarak.

Bugünkü görüşmemizin amacı, bir ilk anlaşma sürecini başlatmaktı. Eğer bu mümkün olabilirse daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşme yönünde ilerlemek istiyoruz. Bu çerçevede ekonomik iş birliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandı. Yine Covid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Her iki ülke vatandaşları da aşı olmuş vatandaşlar ya da test sonuçları negatif olan vatandaşlar, karşılıklı olarak iki ülkeyi ziyaret edebilecekler. Sevgili dostum Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle seni yine tebrik etmek istiyorum."

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Türkiye İle Yunanistan Anlaştı
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