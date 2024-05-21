Türkiye, İran Cumhurbaşkanı'nın Ölümü Sonrası 1 Günlük Yas Kararı Aldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatının kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de de 1 gün milli yas edildiğini duyurdu. Kabine Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak İran halkının yanındayız. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı sonrası ülkemizde bir günlük milli yas ilan ettik." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİYORUZ"

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kardeşim sayın İbrahim Reisi ve heyet üyelerinin vefatından derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili sayın Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Taziyelerimizi kendilerine ifade ettik. İran sınır komşumuz, İran halkı da kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyor, barış içinde yanyana çalışıyoruz. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği her zaman takdirle karşıladık. Astana sürecinden itibaren İran'la yakın diyalog içindeydik. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzu yerine getirdik. Merhum Reisi'yi 24 Ocak'ta Ankara'da ağırlamış, ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağolsun diyoruz.