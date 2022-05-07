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Türkiye'nin Hangi İlinde Kaç Suriyeli Var: İşte Rakamlar

Son günlerde göçmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığına dair resmi rakamlar paylaşıldı.

Türkiye'nin Hangi İlinde Kaç Suriyeli Var: İşte Rakamlar

Türkiye'nin Hangi İlinde Kaç Suriyeli Var: İşte Rakamlar

Son günlerde göçmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığına dair resmi rakamlar paylaşıldı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:34
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Resmi verilere göre, Kahramanmaraş’ta 95 bin 966 Suriyeli bulunuyor. 1 milyon 171 bin nüfuslu Kahramanmaraş’ta Suriyeliler kent nüfusunun yüzde 8,19’unu oluşturuyor.

Türkiye'de son dönemde en önemli gündem maddesi haline gelen mültecilerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki sert atışmanın ardından zirve yapan bu tartışma sonrası İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığını gösteren bir liste paylaştı.

10 YILDA İNANILMAZ BİR ARTIŞ VAR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilk olarak yıllara göre ülkemize giriş yapan Suriyelilerin net sayısı yer aldı. Buna göre 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü. Suriyelilerin en yoğun bulunduğu il ise İstanbul. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var.

Diğer illerde rakamlar şöyle;

GAZİANTEP: 462.897

HATAY: 433.124

ŞANLIURFA: 430.003

ADANA: 256.468

MERSİN: 242.935

BURSA: 184.363

İZMİR: 149.839

KONYA:123.627

KİLİS: 107. 214

DİĞER: 829.610

İLLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyeli vatandaşların en yoğun bulunduğu ilk 10 ili açıkladıktan sonra diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı. Bu listenin başında yer alan Adana'da 256. 468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı.

Geçici barınma merkezlerinde ne kadar Suriyeli var

Geçici barınma merkezlerinde yer alan Suriyeli vatandaşların en yoğun olanları Adana'da bulunuyor. Listenin başında yer alan Adana Sarıçam'da 16. 565 Suriyeli var.

Adana'yı ikinci sırada yer alan Hatay takip ediyor. Hatay Altınözü, Yayladağı ve Apaydın'da bulunan Suriyeli sayısı 8.179 olarak yer alıyor.

Kahramanmaraş 9.558, Kilis Elbeyli 8.200, Osmaniye Cevdetiye'de ise 8.137 Suriyeli var.

Geçici barınma merkezleri dışında yer alan Suriyelilerin sayısı ise 3. 712. 047.

Son Güncelleme: 07.05.2022 17:48
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Türkiyenin Hangi İlinde Kaç Suriyeli Var: İşte Rakamlar
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