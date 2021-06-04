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Türkiye’de en çok ve en az aşı yapılan iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

Türkiye’de en çok ve en az aşı yapılan iller belli oldu

Türkiye’de en çok ve en az aşı yapılan iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

04 Haziran 2021 Cuma 16:15
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Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan aşı haritasında ise il il uygulamanın ne aşamada olduğu bilgisi yer aldı.

Haritaya göre aşılama 4.947.932 ile en fazla İstanbul'da, en az ise 25.465 ile Bayburt'ta yapıldı.

Koronavirüse karşı ülkemizde 14 Ocak'ta başlatılan aşılama uygulaması, tüm hızıyla devam ediyor. Almanya-ABD ortaklığında geliştirilen Biontech aşısının yanı sıra ülkemizde kullanılan aşılardan bir diğeri ise Çinli Sinovac oldu. Rus aşısı Sputnik'in de ilerleyen günlerde uygulamada kullanılması bekleniyor.

"TOPLAM 30 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI"

Bu gelişmelerin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan tabloya göre; 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 145 bin 219'a ulaşırken, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 12 milyon 867 bin 31 oldu.

EN ÇOK AŞI İSTANBUL'DA EN AZ İSE BAYBURT'TA YAPILDI

Öte yandan covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan Türkiye'nin aşı haritasında il il tüm detaylar görülebiliyor. Haritaya göre aşılamanın en fazla olduğu il 4.947.932 ile İstanbul oldu. İkinci sırada ise 2.482.368 ile Ankara bulunuyor. Aşılamanın en az olduğu iller ise 25.465 ile Bayburt, 32.813 ile Hakkari ve 32.813 ile Ardahan olarak sıralanıyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

3 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 114 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 882'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 270 bin 299'a yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 540 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 219 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Son Güncelleme: 04.06.2021 18:31
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