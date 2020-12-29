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Türkiye’de terör örgütlerinin beli kırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısında kritik açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye’de terör örgütlerinin beli kırıldı

Türkiye’de terör örgütlerinin beli kırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısında kritik açıklamalarda bulunuyor.

29 Aralık 2020 Salı 15:10
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FETÖ ihanetine değinen Soylu burada hitap ettiği sırada "Omurgamızı kırmak için vurdular ama milletimizin omurgası sağlam, devletimizin omurgası sağlam. Sizler de bu birikimle geleceğe bakın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısında Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele kapsamında PKK ve FETÖ ile mücadeledeye değinen Soylu terör suçu tanıkları ve tanık koruma programlarına ilişkin de bilgilendirme yaptı.

İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"FETÖ OMURGAMIZI HEDEF ALDI"

"Devlete sızmaya çalıştılar, yargıya, emniyete sızdılar. Bir nedenleri vardı. Devletin omurgasını kırmak için. Kafamıza vurdular kendilerince. Ama yıkamadılar. Neden çünkü omurgamız sağlam. Milletimizin, devletimizin omurgası sağlam. En müstesna kurumlarının içine sızdılar, bununla görevlendirildiler ama başamadılar. Sizler de gayret gösterin. Biz de size yardımcı olalım. Ne olursunuz siz de istifade ederek bu tecrübelerden geleceğe yürüyün.

TANIK KORUMA PROGRAMI ÖNEMLİ"

Burada en önemli faaliyetlerden biri tanık koruma programı. Gerek Adalet gerek İçişleri olmak üzere aksaklıklar üzerinde sürekli iletişim halinde sorunları çözmeye devam ediyoruz. Bunların yapılanmalarını engellemek, deşifre etmek için bu program çok önemli.

TERÖRİST SAYISI

Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi. Bu son 30 yılın rekoru anlamına geliyor.

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