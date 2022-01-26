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Ülkesine dönen Suriyelilerin son sayısı belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin göçmenler konusunda sözde değil özde çaba gösterdiğini ve bölgenin barış, güven ve istikrarına katkıda bulunduğunu belirten Altun, "Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kardeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü."

Ülkesine dönen Suriyelilerin son sayısı belli oldu!

Ülkesine dönen Suriyelilerin son sayısı belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin göçmenler konusunda sözde değil özde çaba gösterdiğini ve bölgenin barış, güven ve istikrarına katkıda bulunduğunu belirten Altun, "Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kardeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü."

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:15
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılışında konuştu.

"BÖLGENİN BARIŞ, GÜVEN VE İSTİKRARINA KATKIDA BULUNUYORUZ"

Altun Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar ve ülkelerine dönüş yapmalarıyla ilgili de rakam verdi. Altun "Sözde değil özde çaba gösteriyor. Bölgenin barış, güven ve istikrarına katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kardeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, MAĞDURLARIN VE MAZLUMLARIN YANINDA YER ALDI"

Tüm dünyanın şu anda göçmen sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Altun, "Fakat, bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye'dir. Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir yangın çıktı. Bu yangını biz çıkarmadık, aksine bu yangını söndürmek için çok büyük gayretler sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. Dahası bu yangının mağdurlarının yaralarını da biz sarmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanı olarak yürüttüğü siyasetle mağdurların ve mazlumların yanında yer aldı. Onların yaralarını sarma, onları iyileştirme gayretinde oldu" dedi.

"SİYASETÇİLERİN İNSANİ DEĞERLER AÇISINDAN HASSASİYET GÖSTERMESİ ELZEMDİR"

Altun, şu anda Almanya'da 530 bin, İsveç'te ise 130 bin Suriyeli göçmenin bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Onun dışında hiçbir Batı ülkesinde 50 binden fazla Suriyeli göçmen bulunmuyor. Ülkemiz ise Almanya'nın 8 katı göçmene ev sahipliği yapıyor. Böyle büyük bir nüfusun geldiği ülke için sosyoekonomik etkiler oluşturmaması düşünülemez. Bu noktada başta siyasetçilerin sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerinde ve medyanın mültecilerle ilgili haberlerinde insani ve mesleki değerler açısından hassasiyet göstermesi elzemdir, çok önemlidir. Objektiflikten uzak, popülist söylemlere dayalı yorum ve haberlerin derin toplumsal sorunlara zemin hazırlama potansiyeli bulunduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK DEZENFORMASYONLA MÜCADELE EDİYORUZ"

İletişim Başkanı Altun, toplumda göçmenlere yönelik olumsuz bir yaklaşımı hakim kılma amacıyla yapılan dezenformasyon ve algı çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Bu bağlamda biz İletişim Başkanlığı olarak iletişim araçları ve kamu diplomasisi imkan ve kabiliyetlerini sonuna kadar kullanarak, Türk ve dünya kamuoyundaki Suriyeli sığınmacılara dair bilgi kirliliği ve dezenformasyonla da mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"GÖÇMENLER, SIĞINMACILAR, SORUNUN KAYNAĞI DEĞİL, SORUNUN MAĞDURLARIDIR"

Altun, medya ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin göçmenlere ve sığınmacılara yönelik nefreti körüklediğini, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselmesine sebep olduğunu kaydederek, "Şu gerçeği çok açık ve net bir biçimde ortaya koymak durumundayız. Göçmenler, sığınmacılar; sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır. Medyada ve siyaset dünyasında sığınmacılara ve göçmenlere yönelik önyargıları yeniden üretmek, zulmü kalıcı hale getirmektir. Medyada göçmenlerin temsili noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var. Veri temelli haberciliğe ihtiyacımız var. Gerçek insan hikayelerine ve birleştirici, bütünleştirici bir dile ihtiyacımız var. Bunu başarabiliriz ve başarmalıyız" dedi.

Son Güncelleme: 26.01.2022 18:33
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Ülkesine Dönen Suriyelilerin Son Sayısı Belli Oldu!
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