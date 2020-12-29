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Ünlü iş adamına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, geçtiğimiz aylarda mal varlığına el konulan ve kısa bir süre sonra kaldırılan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir hamle yaptı.

Ünlü iş adamına operasyon

Ünlü iş adamına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, geçtiğimiz aylarda mal varlığına el konulan ve kısa bir süre sonra kaldırılan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir hamle yaptı.

29 Aralık 2020 Salı 11:23
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Savcılık, SBK ve Amerika’da yargılanan Kingston kardeşlerin de arasında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Talimat üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlattı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, KORKMAZ YURTDIŞINDA

Edinilen bilgiye göre, 10 şüpheli gözaltına alınırken aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Kingston Kardeşlerin de yer aldığı 8 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden ikisinin ise firari durumda olduğu öğrenildi.

KİNGSTON KARDEŞLER DE VAR

Soruşturma kapsamında gözaltı listesinin başında SBK Holding Yönetim Kurulu Sezgin Baran Korkmaz yer alırken, Kingston kardeşler olarak bilinen Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston da gözaltı talimatı verilen isimler arasında yer aldı.

ÖNCE EL KONULDU SONRA KALDIRILDI

İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde, Korkmaz ve 13 şüphelinin mal varlıklarına el koyulma kararı alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara göre Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl, şirketlerinin mal varlığına el konuldu. 17 Ekim tarihinde ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.

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