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Ünlü Psikolog Ölü Bulundu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu'nun ilk belirlemelere göre düşme sonucu öldüğü belirtildi.

Ünlü Psikolog Ölü Bulundu

Ünlü Psikolog Ölü Bulundu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu'nun ilk belirlemelere göre düşme sonucu öldüğü belirtildi.

16 Şubat 2021 Salı 18:33
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83 yaşındaki psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo oldu. Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu bugün Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alan Cüceoğlu'nun kızı da eve geldi. Cüceoğlu'nun oğlunun yurtdışında olduğu öğrenildi. Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemede bulundu. Evde yapılan incelemeler devam ediyor.

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