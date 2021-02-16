Ünlü Psikolog Ölü Bulundu

83 yaşındaki psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo oldu. Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu bugün Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alan Cüceoğlu'nun kızı da eve geldi. Cüceoğlu'nun oğlunun yurtdışında olduğu öğrenildi. Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemede bulundu. Evde yapılan incelemeler devam ediyor.