Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim Yılında Başarılar Diledi
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim...
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda

Üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Suriye'nin El Bab kentinde üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Suriye'nin El Bab kentinde üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) şehit oldu, 4 asker yaralandı.

07 Eylül 2021 Salı 15:48
banner459

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, sabah saatlerinde PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Tokat nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına getirildikten sonra ambulanslarla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit askerin cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Saldırının ardından roketatar atışlarının yapıldığı bölge, güvenlik güçlerince obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Bölgede bulunan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, atışların sürdüğü bildirildi.

TOKAT VALİLİĞİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Suriye üs bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Turhallı hemşerimiz Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ACI HABER EŞİNE VERİLDİ

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in şehit olduğu haberi, Gaziantep'te yaşayan eşine ulaştı. İlçe kaymakamları, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri, şehidin Beştepe Mahallesi’ndeki evine giderek eşi Özlem Yiğit'e acı haberi verdi. Özlem Yiğit gözyaşlarına boğuldu.

Şehit uzman çavuşun komşuları, 2 çocuk babası Muammer Yiğit'in 1 ay önce eve taşındığını ve kısa süre önce de görev için Suriye'ye gittiğini belirtti.

TÖRENLE UĞURLANACAK

Şehit uzman çavuş Muammer Yiğit için Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından tören düzenlenecek. Yiğit’in cenazesinin, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacağı ve burada yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit’in (31) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit düştü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, Tokat'ın Turhal ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberi, Kaymakam Ali Gökay ve İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Altürk tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Fatma ve baba Hüseyin Yiğit ile yakınları üzüntü yaşadı. Çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin Fatma-Hüseyin Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Üs Bölgesine Roketli Saldırı: 1 şehit4 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abonelik iptalinde cayma bedeli ödenmeyecek
Abonelik iptalinde cayma bedeli ödenmeyecek
Antalya'da deprem
Antalya'da deprem
Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ'den ikinci indirim kampanyası!
Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ'den ikinci indirim kampanyası!
Öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Milli Eğitim Bakanı Özer'den Son Dakika Açıklaması
Öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Milli Eğitim Bakanı Özer'den Son Dakika Açıklaması
Yer yarıldı, mezarlıklar ortaya çıktı
Yer yarıldı, mezarlıklar ortaya çıktı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber