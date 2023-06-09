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Üst Düzey Pkk'lılar Sefa İçinde, Teröristler İse Sefalet

Mağaradan çıkarak teslim olan teröristlerin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi. Sağlık kontrollerinde teröristlerin uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiği belirlendi. Teröristlerin üst düzey sorumlularının ise ziyafet verdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Üst Düzey Pkk'lılar Sefa İçinde, Teröristler İse Sefalet

Üst Düzey Pkk'lılar Sefa İçinde, Teröristler İse Sefalet

Mağaradan çıkarak teslim olan teröristlerin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi. Sağlık kontrollerinde teröristlerin uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiği belirlendi. Teröristlerin üst düzey sorumlularının ise ziyafet verdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

09 Haziran 2023 Cuma 13:48

Komandolar bölgede iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine ve mağaralarına giriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran'da sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı.

Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi. Teröristlerin girilemez dediği her yere giren Mehmetçik bu kez de Hale Dağındaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.

Yürümekte bile zorluk çekiyorlar

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor.

Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Sözde üst düzey sorumlular sefa içinde

Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda PKK/KCK’nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan “Cuma” kod adlı terörist Cemil Bayık’ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.

Avrupa’da kurulan terör tuzağına düşüyorlar

Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Üst Düzey Pkklılar Sefa İçindeTeröristler İse Sefalet
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