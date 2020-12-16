Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem!

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen ilk operasyonda yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.

Şüpheli yolcunun valizleri uçaktan indirildiğinde önce bagaj x-ray tarama cihazı ile tarandı. Burada şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı.

Köpeklerin de valizlere tepki vermesi sonucu açılarak aranan valizlerin içerisinde tropikal meyvelerin bulunduğu saptandı. Bu meyvelerin dış yüzeyleri kesildiğinde içlerinde bulunan kapsülde gizlenmiş yabancı bir madde olduğu tespit edildi.

Bu maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 67 kapsül içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir milyon lira değerinde eroin ele geçirildi.

BAGAJDA 8 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise yapılan risk analizi neticesinde Türkiye'ye uyuşturucu getirdiğinden şüphelenilen kişi Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı.

Şüpheli valizleri uçaktan tahliye edildikten sonra hem x-ray cihazı hem de narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Yapılan kontrol sonrasında içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen valizler yolcu salonuna gönderildi ve operasyon için şüpheli yolcunun valizlerini teslim alması beklendi.